Gençler umut arıyor!

Uçar yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik krizin ardından gelen pandemi süreciyle birlikte işsizliğin rekor üstüne rekor kırdığını ileri sürdü, ‘’TÜİK’in bile gizleyemediği genç işsizlik verilerine göre her 4 gençten biri işsiz. Gençlerimiz istatistik tablolarında bir rakamdan ibaret olmaktan öteye gidemiyor’’ dedi. Uçar, çarşıda pazarda denk geldikleri, birçoğu üniversite mezunu veya okuyan gençlerin hayatlarını devam ettirebilmek, ailesine yük olmamak için çalışmak zorunda olduğunu, ancak sadece tanıdığı olanın işe girebildiğini aktardı. ‘’Her yerde torpil var. Torpili olmayana iş de yok’’ diyen Uçar, ‘’Yozgatlı gençlerimizin işsizlik sorunu var. Dışardan gelen ve ilimize yerleştirilenlerin nüfusu neredeyse Yozgatlıların nüfusunu geçti. Bugün iş bulamayan gençlerin yerine Suriyeli gençler, Afgan gençler, Pakistanlı gençler istihdam edilmeye çalışılıyor. Bu çok tehlikeli. Vatandaşlık bilincini yozlaştırdığı gibi, ülkeye bağlılığı ve sevgiyi de azaltır. Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan gençlerimize, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler de sağlık, eğitim ve iş imkânlarını sağlamak zorundalar’’ diye konuştu.

DSP Yozgat İl Başkanı Uçar, insanların sığınacağı son liman hukuk olduğunu, adaletin mülkün, yani devletin temeli olduğunu bildirdi. Uçar, ‘’Hukuk sistemi çürümüşse ülke temelden sarsılmıştır. O yüzden sorun ivedi sorundur. Devletimizin gençlere iş bulması için çareler araması lazım. Vatandaşın devlete olduğu gibi devletin de vatandaşa borcu vardır. Vatandaş olmanın ayrıcalığı vardır. Bunların başında devletin her vatandaşı için sağlık hizmetlerini ücretsiz ve yeterli düzeyde sağlamasıdır. Her vatandaşın istediği kadar eğitim sistemi içinde eğitimini en kaliteli şekilde sağlaması ve ücretsiz olarak sağlaması gerekir. Aynı şekilde devlet, her yurttaşına iş bulmak zorundadır. Gençler işsiz kaldıkları zaman umutsuz, umutsuz oldukları zaman ülkeden kaçmanın yollarını arıyorlar’’ ifadelerini kullandı.