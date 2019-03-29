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Gençler CHP’de buluştu

BOZOK Üniversitesi’nde eğitim gören gençler, CHP Yozgat Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte, siyasetçilerle buluşup, nasıl bir şehir istediklerini anlattı.

Gençler CHP’de buluştu

BOZOK Üniversitesi’nde eğitim gören gençler, CHP Yozgat Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte, siyasetçilerle buluşup, nasıl bir şehir istediklerini anlattı.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
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Gençler CHP’de buluştu

‘Üniversiteliler nasıl bir kent istiyor' başlıklı söyleşi, CHP İl binasında gerçekleştirildi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar, Millet İttifika’nın İYİ Partili Belediye Başkan Adayı Metin Özışık, Belediye Meclis Üyesi Özgür Karslıoğlu, gençlerden gelen sorulara yanıt verdi. 

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