Gençler buluştu

K Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, beraberindeki heyet ile birlikte Yozgat’ı ziyaret etti. Gün boyu Yozgat’ta bir dizi ziyaretler gerçekleştiren İnan, Yozgat’tan ve gençliğin enerjisinden gayet memnun olduğunu dile getirdi. AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetim ve geçmiş dönem AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanları Taner Yıldız, Süleyman Sarıca, Serkan Sönmez, Çelebi Altuntaş, Kazım Emiroğlu Şimşek’in katılımlarıyla bir istişare toplantısı yaptı. Gerçekleştirilen toplantıda hem güncel ele alındı konular hem de tanışma gerçekleştiği belirtilerek, daha sonra programa ev sahipliği yapan AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanımız Yaşar Taşdemir ve gelen heyetle birlikte AK Parti İl Başkanlığına ve Yozgat Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulundular.

GENÇLİK BULUŞMASI

Eyyüp Kadir İnan Kentparkta gençlerle de bir araya geldi. İlçe Gençlik Kolları Başkanlarının katılımı ile düzenlenen toplantıya AK Parti Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Şahin, Siyasi Hukuki İşler Başkanı Emir Yasin Kekeç, Yeni Seçmen Başkanı Samed Safa Kaya, İç Anadolu Koordinatörü Mehmet Akif Güdek de katıldı. İlçelerdeki gençlik faaliyetleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Programdan sonra Çapanoğlu Camiye geçilerek Cami ve tarihçesi hakkında kısa bir bilgi verildi.