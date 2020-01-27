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Geleneksel Arabaşı etkinliği

YOZGAT MHP Merkez İlçe Teşkilatı tarafından geleneksel hale getirilen arabaşı etkinliği, partililer ile Ülkücü gençleri bir araya getirdi.

Geleneksel Arabaşı etkinliği

YOZGAT MHP Merkez İlçe Teşkilatı tarafından geleneksel hale getirilen arabaşı etkinliği, partililer ile Ülkücü gençleri bir araya getirdi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 03:17
Geleneksel Arabaşı etkinliği

 MHP Merkez İlçe Baskanlığı tarafından düzenlenen programa Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca da katıldı. MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, birlik, beraberlik ve arabaşı programını geleneksel olarak düzenleyerek, tüm partilileri, ülkücüleri kucaklayıp, dertleştiklerini söyledi. Irgatoğlu, başlatılan bu güzel etkinliği bundan sonraki yıllarda da devam ettireceklerinin altını çizdi. MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de, birlik beraberlik buluşmasında arabaşı ikramıyla bir araya getiren ilçe başkanı Tekin Irgatoğlu’na teşekkür etti. Milletvekili Sedef, ‘’Bu tür etkinliklerle birlik ve beraberliğimiz daha da sağlamlaşıyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Arabaşı Etkinliği
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