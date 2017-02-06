‘Gelene yok demedik’

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumartesi günü Büyük sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 22. dönem Kırşehir Milletvekili Hacı Turan, AK Parti İL Başkanı Harun Lekesiz, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Şahbaz, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Kadın Kolları Başkanı İhsaniye Altınok, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Erbek ve çok sayıda partili katıldı.





LEKESİZ’DEN AÇILIŞ KONUŞMASI

Danışma Meclisi’nin açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, birlik ve beraberlik mesajı verdi.





ARSLAN HİZMETLERİ ANLATTI

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Yozgat’ın yaşanabilir bir şehir olması için şuana kadar yürüttükleri hizmetleri aktaran Arslan’ın, 2017 yılı planlanan yatırımlarla ilgili sunumu ilgiyle takip edildi.

Arslan’ın ‘Büyük Cami Çevre Düzenlemesi’, ‘Otopark’, ‘Çöpten Enerji Üretimi’, ‘Menekşe Evleri’ projeleri salonda bulunanlardan alkış aldı.





BAŞER: “YOZGAT İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Daha sonra kürsüye gelen Milletvekili Yusuf Başer, ilk olarak Yeni Anayasa çalışmaları hakkındaki süreçten bahsetti.

Başer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulan yeni anayasanın halk oylamasına sunulmasının ardından Yeni Türkiye’nin temellerinin de atılmış olacağını söyledi.





Yozgat yatırımları hakkında da konuşan Başer, 5’inci bölgede olduğu için yeterli yatırım alamayan Yozgat’ın 6’ncı bölgeye alınmasına ilişkin sinyaller verdi.

Başer, Bozok Üniversitesi, 3. Organize Sanayi Bölgesi, Et ve Balık Kurumu’nda süt ünitesinin planlaması, Yerköy’e yapımı planlanan ve bütçeye alınan İnandık Barajı gibi pek çok önemli projenin son durumu hakkında bilgi verdi.





BOZDAĞ: “YOZGAT’TA GÜZEL İŞLER YAPILDI”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye gündemini değerlendirdiği konuşmasının sonunda Yozgat’ı yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

“Yozgat’ta güzel işler yapıldı ve bu işler artarak devam edecek” diyen Bozdağ;





“Üniversitesi, Yüksek Hızlı Treni, Havaalanı ve diğer yatırımları ile bambaşka olacak. Şehir hastanemiz 2016’da tamamlandı, çok önemli bir adım. 2016’da Yozgat’ın 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nin alt yapısı tamamlandı. Yozgat KOP kapsamına alındı, son derece önemli bir adımdır. İnandık Barajı 2017 yatırım programına alındı. Havaalanı 2016 yılının yatırım programına konuldu yeni büyük bir hamle olacak. Karayollarında, Milli Eğitimde diğer bakanlıklarda çok ciddi yatırımlar devam ediyor” şeklinde konuştu.





BIRAKIN ELEŞTİRSİNLER, MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR

Yozgat’ta şahsına, milletvekili arkadaşları ve teşkilatlara yönelik yapılan eleştirilere de değinen Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bazen eleştiriyorlar bizi, eleştirsinler değerli hemşerilerim. Eğer sizi eleştiriyorlarsa ‘O zaman demek ki yapıyoruz, eleştiriyorlar.’ Meyvesiz ağaca taş atmazlar. Bizim ağacımızda Allah’a şükür meyve var taş atıyorlar. Bırakın atsınlar. Onların da tatlı meyve yemeye hakkı var. Dalından düşen meyveyi de yesin, helali hoş olsun. Allah düşürmesin hastaneye gidince Şehir Hastanesi’ne o nimetten istifade edecek. Oraya giden vatandaşımız Allah razı olsun diyor. Başka hizmetler için de öyle. Tüm yatırımlarda ne oldu Yozgat kazandı. Bizim en büyük reklamımız yaptığımız eserlerde Yozgat’ın, Yozgatlı’nın istifade etmesidir. Konuşmaktan öte büyük bir iştir. Yozgatlı kadirşinastır yapılanın kıymetini bilir. İnşallah 2017’de Yozgat’a yapılacak yatırımlar Yozgat’ımızı biraz daha farklı bir noktaya taşıyacak.”





ŞU İŞİM TIKANDI DEDİNİZ DE YAPMADIK MI?

15 yıllık milletvekilliği sürecinde işlerinin tıkandığı, yatırımlarının aksadığı gerekçesi ile gelen her Yozgatlıya, siyasi ayrım yapmaksızın hizmet ettiğini söyleyen Bozdağ, devlet projelerinin yanı sıra özel yatırımların da gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu yönde girişimde bulunan her yatırımcıyı desteklediklerini vurgulayan Bozdağ;





“Hep devletten yatırım bekleyerek Yozgat’ı bir yere getiremeyiz. Devlet yapsın elbette, yapılması gerekenleri devlet yapacak ama bizim de yapmamız gerekenler var. Biz de bir şeyler yapacağız, biz de anlatacağız. Açılan yollardan biz de gideceğiz, o kadar büyük imkanlar var ki. 15 yıldır Yozgat’ın milletvekiliyim, 15 senedir bana teşvikten istifade ediyorum, şurada şu işi yapacağım, şu işi aşamadım diye gelen işadamı sayısı 15 tane yok. Ne zaman kalkıp geldin şurada işin tıkandı da biz sana hangi partidensin, bizi seviyor musun, sevmiyor musun diye sorduk. Gelen yok, gelenler de hep aynı insanlar. Onlara da gidin sorun taş üstüne taş koydunuz da AK Parti hükümeti size yardımcı oldu mu olmadı mı diye sorun. Herkese, kim yatırım yapmak istiyorsa onun ayağının altında toz olmaya hazırız. Ama olmayınca da biz bunu yapma şansımız yok. Onun için de ben diyorum ki kendimizi de burada eleştirmemiz lazım. Bizim eksikliğimiz var, o eksikliği hep beraber gidermemiz lazım, bir birimize yardımcı olarak gidermemiz lazım. Yatırımcının bizi zorlaması gerekiyor diyor, inşallah bundan sonra bir birimizi daha fazla uyararak, zorlayarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.





YOZGAT MİLLETİN KALESİDİR

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin referandum sürecinde Yozgatlı’nın bir kez daha iradeyi sandığa yansıtacağını olan inancını ifade eden Bakan Bozdağ; “Ne bir AK Partili, ne bir MHP’li, ne bir Saadet Partili, ne bir Büyük Birlik Partili, PKK ile hedef birliği yapmaz, yapılmasına da izin vermez. Onun vatan sevgisi, millet sevgisi, devlet sevgisi buna mani olur. Hele Yozgat’ta asla olmaz” dedi.





Yozgat’ın bir millet kalesi olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:





“Yozgat bir kaledir, milletin kalesidir, partilerin kalesi değildir. AK Parti ya da diğerleri demiyorum. Milletin kalesidir, devletin kalesidir. Yozgatlı hep milletine, devletine sahip çıkar.