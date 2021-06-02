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Gelecek Partisi’nde atama

Gelecek Partisi Yozgat Kurucu İl Başkanlığına, daha önce BBP’de Akdağmadeni İlçe Başkanlığı ve MKY üyeliği yapan Ömer Aydoğmuş atandı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:13
Gelecek Partisi’nde atama

Yozgat’ta teşkilatlanma sürecine start veren Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, kurucu başkanlık görevini daha önce BBP Akdağmadeni İlçe Başkanlığı ile birlikte aynı partinin MKY üyeliği görevinde bulunan Ömer Aydoğmuş’a verdi.
Aydoğmuş yaptığı yazılı açıklamada, her ne şart altında olursa olsun, elini taşına altına koyan, Yozgat’a hizmet eden büyükleri gibi kendisinin de çıkmış olduğu bu kadim yolda, inandığı değerler dahilinde elinden geldiği kadarıyla, hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmek için gece demeden gündüz demeden çalışacağını söyledi. Aydoğmuş, hiç bir siyasi ikbal peşinde koşmadığının da altını çizerek, ‘’Yozgat Merkezimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizde, beldelerimizde, mahalle ve köylerimizde teşkilatlanma çalışmalarımıza hız kazandıracağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gelecek Partisi’nde Atama
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