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Gece/gündüz çalışıyoruz

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ın tüm yerleşim alanlarının ihtiyaçlarının karşılanıp, sorunlarının çözümlenmesine yönelik gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

12 Ekim 2021 Salı 00:31
Gece/gündüz çalışıyoruz

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ilçe ve belde ziyaretleri kapsamında kendilerine iletilen sorunları çözmek üzere ilgili birimlerle görüştüklerini, taleplerin yerine getirilmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başer, ‘’Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması, vatandaşlarımızın refahı için Yozgat’ımızı karış karış geziyoruz. Hamdolsun bu verdiğimiz mücadeleler sonucunda Sürmeligaz ile lisans sözleşmemizi imzalayarak, Karayakup Beldemizi inşallah 2022 yılında doğalgazla buluşturacağız’’ dedi.  Nisan ayında Karayakup Beldesinin altyapı çalışmalarına başlanılarak, aynı yıl içerisinde belde sakinlerine doğalgaza kavuşmuş olacağını bildiren Başer, ‘’Şuan Yozgat’ımızın 8 ilçesinde, 7 beldesinde ve bunlara bağlı bazı köylerde de doğalgaz arzı sağlanmaktadır. İşte bütün bu hizmetler AK Parti iktidarları sayesinde Yozgat’ımıza kazandırılmıştır. Şehrimize yapılan ve yapımı devam eden yatırımların tamamlanması ile inşallah Yozgat’ımız yakın bir zamanda hızlı bir gelişim süreci yaşayacaktır’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya•

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