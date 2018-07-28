Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 29°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540

Fuat Oktay Yozgat’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgat’ta

Fuat Oktay Yozgat’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgat’ta

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:15
43 Okunma
Fuat Oktay Yozgat’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’a gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştiriyor. İlk olarak Yozgat Valiliğini ziyaret eden Oktay, daha sonra Yozgat Belediyesi’ni ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bukuşan Oktay, Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde Yozgatlı vatandaşlara hitap ediyor. Fuat Oktay, Büyük Sinema’daki programının ardından akşam yemeğinde il protokolü ile bir araya gelecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Keven, pancara yöneldi
Keven, pancara yöneldi
Fuat Oktay Yozgat’ta
Fuat Oktay Yozgat’ta
Başer mecliste konuştu
Başer mecliste konuştu
Keven, dernek yöneticilerini ağırladı
Keven, dernek yöneticilerini ağırladı
Rakip tanımıyor
Rakip tanımıyor
Sedef, teşekkür etti, sorun dinledi
Sedef, teşekkür etti, sorun dinledi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim