Fuat Oktay Yozgat’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’a gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştiriyor. İlk olarak Yozgat Valiliğini ziyaret eden Oktay, daha sonra Yozgat Belediyesi’ni ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bukuşan Oktay, Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde Yozgatlı vatandaşlara hitap ediyor. Fuat Oktay, Büyük Sinema’daki programının ardından akşam yemeğinde il protokolü ile bir araya gelecek.