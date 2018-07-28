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Fuat Oktay Yozgat’ta

TÜRKİYE Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay bugün Yozgat’ta olacak.

Fuat Oktay Yozgat’ta

TÜRKİYE Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay bugün Yozgat’ta olacak.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Fuat Oktay Yozgat’ta

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’a gelerek hemşerileriyle hasret giderecek. Yeni hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte Devlet Başkanı Yardımcısı görevine atanan Fuat Oktay, Yozgat’ta bir takım ziyaretlerde bulunacak. İlk ziyaretini Yozgat Valiliği’ne yapacak olan Oktay, daha sonra Belediye Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Başkan Yardımcısı Oktay, saat 14.30’da ise Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde Yozgatlı vatandaşlarla bir araya gelecek, burada bir konuşma yapacak. Çamlık Galata Otel’de düzenlene akşam yemeğinin ardından, Oktay’ın Yozgat programını sonlandıracak.

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