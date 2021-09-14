Fiyat bekliyorlar!

Fiyat politikasının belli olmamasından dolayı çiftçilerin tedirgin olduğunu hatırlatan Keven, ‘’Şekerpancarı ülkemiz için stratejik bir ürün ancak geldiğimiz noktada iktidarın izlediği tarım politikası sonucu şekerpancarı üretimi sorun yumağına dönüştü. Şuan Eylül ayının ortasındayız ve ülke genelinde şekerpancarı hasadı yakında başlamış olacak ama 2021 yılı şekerpancarı fiyatı belli değil. Emektar çiftçilerimiz adına soruyorum bu sene ne kadar fiyat vereceksiniz diye maalesef Türk Şeker A.Ş.’ den ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir cevap yok. Bugüne kadar pancar fiyatını miting meydanlarında açıklayan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ise sanırım bir miting programı olmasını bekliyor’’ dedi. Artan girdi maliyetlerini karşılayacak bir fiyat beklendiğini vurgulayan Keven, pancar fiyatlarının her yıl dolar kuru karşısında eridiğine dikkat çekti. Keven, ‘’Üretici fahiş bir şekilde artan girdi maliyetlerine rağmen, gübre fiyatlarına rağmen, elektrik borcuna rağmen ürettiği şekerpancarının fiyatını bekliyor. Her yıl şekerpancarı fiyatı hem enflasyon artışına hem de doların artışına yenik düştü. Ortalama hasat dönemi olan 15 Eylül tarihindeki kur dikkate alınırsa, 2017 yılında ton başına fiyatı 210 lira fiyatla 61 dolar iken 2018 yılında 235 lira fiyatla 38 dolara gerilemişti. Yine 2019 yılı fiyatı 300 lira ile 53 dolar iken 2020 yılında 336 lira fiyatla 45 dolara gerilemişti. Yani üretici artan döviz kuruna ve buna bağlı artan girdi maliyetlerine yenik düştü” ifadelerini kullandı. ‘’Çiftçiyi tarladan soğutmayın ciddi bir fiyat açıklayın’’ diyerek hükümeti uyaran Keven, ‘’Eğer üretimin teminatı çiftçiyi tarladan soğutmak istemiyorsanız minimum 430-450 TL arasında bir fiyat açıklanmalıdır. Şekerpancarı üreticisinin yüzünün gülmesi demek esnafın gülmesi, işçinin gülmesi, nakliyecinin gülmesi demektir. Maliyetlerin karşılanamadığı bir pancar fiyatı vicdanlı bir fiyat olmayacaktır’’ diye konuştu.