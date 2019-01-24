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FATURAYI YOZGAT’A KESiYORLAR

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, bazı yatırımcı kuruluşların Yozgat için ayırılan ödeneği azalttığını belirterek “Ekonomik krizin faturasını Yozgat’a kesiyorlar” dedi.

FATURAYI YOZGAT’A KESiYORLAR

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, bazı yatırımcı kuruluşların Yozgat için ayırılan ödeneği azalttığını belirterek “Ekonomik krizin faturasını Yozgat’a kesiyorlar” dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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FATURAYI YOZGAT’A KESiYORLAR

CHP Yozgat Milletvekili Keven, Devlet Su İşleri(DSİ) ve diğer yatırımcı kuruluşların Yozgat için ayırdıkları 2019 yılı ödeneğinin azaldığına ve birçok şantiyenin kapalı kalacağına dikkat çekti. Konuyla ilgili DSİ’den aldığı bilgileri paylaşan Keven, geçen yıl 13 milyar lira olan DSİ bütçesinin, bu yıl 9.2 milyar olarak belirlendiğini, Yozgat’ta gölet ve sulama işlerine yönelik 2019 yılı için 33 milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi. Hükümetin yaşanan krize karşı yatırımları kısma politikası izlediğini savunan Keven, “Bu durum Yozgat’taki yatırımları olumsuz etkilemektedir. Devam eden işlerden yüzde 70’in üzerinde ilerlemesi olan işlerin bitirileceği, yüzde 40’ın üzerinde ilerlemesi olan işlerin bazılarının yavaşta olsa devam ettirileceği, yüzde 40’ın altında ilerlemesi olan ya da hiç başlanmamış işlere ise ödenek ayrılmayacağı belirtildi” diye konuştu.
Milletvekili Keven 6 yıldır inşaatı süren Oğulcuk Barajının 2020 yılında, Çalışkan Göletinin 2019 yılında bitirileceğini aktarırken “Yerköy İnandık Barajına 2019 yılı için 5 milyon lira ödenek ayrıldığı ifade ediliyor. Bu ödenek çok düşük olmakla birlikte toplam proje bedelinin ancak yüzde 10’una denk geliyor” ifadelerini kullandı. Milletvekili Keven, bu konuda tüm sorumluluk sahibi kurumlar ve siyasi iktidarın Yozgat temsilcilerinin de duruma ilgi göstermesi çağrısı yaptı.   Haber:Mustafa TEKER
 

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