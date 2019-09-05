Faturaları Meclise Taşıdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği yazılı soru önergesinde elektrik ve doğalgaz faturalarını gündeme getiren Keven, elektrik dağıtım bedeline bir sınırlama getirip getirilmeyeceğini sordu. Yüksek doğalgaz ve elektrik faturaları hakkında bir açıklama yapan Keven, elektrik kullanan vatandaşların yaşadığı en büyük sıkıntılardan birinin de dağıtım bedelinin yükseldiği olduğunu söyledi. Tarımsal sulama yapan, üretmek isteyen çiftçilerin sulama suyu için kullandıkları elektrikte de çok yüksek meblağlar bulunduğuna dikkat çeken Keven, “Bu durum çiftçinin girdi maliyetlerinin yükselmesine sebep olmaktadır. Örneğin, 25 bin lira fatura kesilen bir çiftçimize yansıyan dağıtım bedeli 5 bin liradır. Bu sadece bir ayda istenen para! Dağıtım şirketi bu elektriği tarlaya özel helikopterle mi getiriyor? Bu denli yüksek dağıtım bedelinin gerekçesi nedir? Bu yüksek oranlarla çiftçimizin sulama yapması imkânsız hale gelmektedir” diye konuştu.

Elektrik faturasında TRT Payı, Enerji Fonu adında kalemler bulunduğuna dikkat çeken Keven, yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) alındığını da söyleyerek, “Elektrik faturasının yüzde 37’si kullanılan elektrik bedelinin dışında alınan kalemlerdir. Halka bu denli yüksek vergiler yansıtılmakta iken OHAL döneminin ürünü olan 2017/9759 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yat, tekne ve kotralarda KDV yüzde 1’e düşürüldü, ÖTV ise sıfırlandı. Bunun adı insafsızlıktır! Bunun adı vicdansızlıktır!” şeklinde konuştu.

Doğalgaza son bir ayda on beş gün arayla iki defa yüzde 15 zam yapıldığını, bir yılda doğalgaza yapılan toplam zammın yüzde 54’e ulaştığını söyleyen Keven, “İşçiye, memura, emekliye yüzde 4 zam veren Saray çevresi doğalgaza bir yılda yüzde 54 zam yaptı. Vatandaşın doğalgaz kullanımı neredeyse imkânsız hale geldi. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yat ve lüks teknede yüzde 1’e düşürülen KDV, elektrik ve doğalgaz gibi en insani ihtiyaçta yüzde 18 oranında alınmaktadır. Vatandaş tezek mi yaksın? Doğalgazda acilen hem indirim yapılmalı hem de KDV düşürülmelidir” ifadelerini kullandı.