Fatura Kaya’ya kesildi!

Boğazlıyan Belediye binasının girişine ‘Belediye Başkanı Hamdi Erdal’, ortada ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ve Atatürk’ün şapka ve kıyafet devriminin ardından halkı selamlarken çekilen fotoğrafından yapılan makete toplumun her kesiminden tepkiler çığ gibi yağarken, aynı hassasiyet AK Parti Genel Merkezi tarafından da gösterildi. Parti genel merkezinin hassasiyeti Boğazlıyan AK Parti İlçe Başkanı Hamza Kaya’nın yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklamasına neden olmasına karşın, Belediye Başkanı Hamdi Erdal’ın kendini savunması dikkat çekti.

KAYA ‘NEDEN ADAY OLMAYACAK’

AK Parti’de metal yorgunluk söylemleri üzerinden teşkilatlar bünyesinde yaşanan değişim ve dönüşüm hareketleri devam ederken, Boğazlıyan’da skandal Atatürk panosunun ardından AK Parti İlçe Başkanı Kaya’nın yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklaması, parti genel merkezinin konuya duyduğu hassasiyetin göstergesi oldu.

Kaya’nın açıklaması örtülü istifa olarak yorumlandı.

Kaya, parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile aday olmama gerekçesini şu şekilde açıkladı:

“2011 yılında Boğazlıyan İlçe Başkanlığı'na delegelerimizin tamamının desteğiyle seçildim. O günden sonra kendime Boğazlıyan Belediye Başkanlığı'nı, AK Partili bir Belediye Başkanı'na kazandırmayı hedef edindim. Rabbime şükürler olsun ki, 2014 seçimlerinde bütün imkansızlıklara rağmen Boğazlıyan Belediyesi'ne AK Parti bayrağını çektik, iktidarımızla Boğazlıyan ve Belediyesi'ni kucaklaştırdık.

Tarihinde ilk defe bugünki Cumhurbaşkanımız, dönemin Başbakanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilçemize getirerek ağırlama şerefine nail olduk. AK Parti Hükümeti'nin sayesinde Boğazlıyan'a 40 yılda yapılmayanları 3 yıl gibi kısa süre zarfında sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımız Bekir Bozdağ'ın büyük destekleriyle kazandırdık. ”

ATATÜRK’Ü BİZDEN DAHA FAZLA KİMSE SEVEMEZ

Atatürk panosuna ilişkin değerlendirmede de bulunan Hamza Kaya, belediye girişindeki pano üzerinden Belediye Başkanı Hamdi Erdal’ın şahsında AK Parti’nin yıpratılmak istendiği iddia etti.

Kaya’nın açıklamaları şöyle: “Bizler sizlerden daha çok Atatürkçüyüz ve Atatürk'ü sizlerden daha fazla seven insanlarız. Bizler 250 bin askerimizin Şehadet Şerbetini içtiği Çanakkale'de, Atatürk'ün silah arkadaşlarının mezarları üzerinde içki alemi yapan topluluğun bizlere söz söylemeye hakkı yok. Önce kendi içinizdeki Atatürk düşmanlarınızı ayıklamanızı tavsiye ediyor, Atatürk üzerinden Boğazlıyan'ı yıpratmaya çalışan insanları da şiddetle kınıyorum.”

ERDAL KENDİNİ SAVUNDU

Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal ise yaptığı açıklamada panonun belediye içerisinde sadece üç gün durduğunu ileri sürdü.

“Boğazlıyan Belediye binasının girişine konulan kartondan resimler, doğru ve estetik bulmadığım için tarafımdan Ramazan Bayramında kaldırılmış olup, bu resimler sadece iki gün belediyenin girişinde durmuştur” diyen Erdal, şunları kaydetti:

“Belediye başkanı olarak talimatımla üç ay önce kaldırılmış olmasına rağmen bazı basın yayın organlarında sözkonusu resimlerin hala sergilendiği imajı oluşturmaya yönelik haber ve yorumları esefle kınıyorum. Resimlerim kaldırılmasına rağmen yapılan haber ve yorumlar gerçekler araştırılmadan yazılmış, tam anlamıyla algı operasyonu yapmaya yönelik, gazetecilik etik ve ahlak ilkeleri ile bağdaşmayan haber ve yorumlardır.”

Açıklamasında önceki dönem CHP belediyesini de suçlayan Erdal; “Boğazlıyan Belediyesi ve Ak Parti İktidarı olarak son 25 yılda çivi dahi çakılmayan ama 42 trilyon borç bırakan CHP’li Belediyeden devraldığımız Boğazlıyan'ı yeniden imar ettik. Çöpü alınmayan, suyun akmayan, çalışanlarına maaş ödeyemeyen CHP’li Belediyenin açığını 3.5 yılda kapattık. Göç veren Boğazlıyan göç alır duruma geldi. Bu tablo onayım alınmadan kurgulanmış ve bilgim olmasının hemen ardından ise kaldırılmıştır. Bu tabloyu onaylamamız asla mümkün değildir. Mustafa Kemal Atatürk benim baş öğretmenimdir, ben de yıllarca öğretmenlik yapmış bir Cumhuriyet öğretmeniyim. Belediye Başkanı olarak cezaevlerinde bile Atatürkçülük dersi vermiş Atatürk’ün öğretmeniyim. Bizim Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bakış açımızı birilerinin sorgulamaya kalkması çok çirkindir. Atatürk hepimizin ortak değeridir. Bu toprakları bizlere vatan kılan herkes bizim gönlümüzdedir” diye konuştu.