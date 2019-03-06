FARKLILIKLAR YAŞATTIK

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, ikinci dönem neden göreve talip olduğunu İleri Gazetesine değerlendirirken, sorulara net yanıtlar verdi. Bağımsız Yozgat Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, Yozgat’ın şehirleşme manasında farklılık yaşadığını, bu farklılığı 1 Nisandan sonra da sürdüreceklerinin altını çizdi.

NEDEN OY VERELİM?

Bağımsız Aday Kazım Arslan’a yönelttiğimiz ‘size neden oy verelim?’ sorusuna, “Çünkü bu dönemde şehrin ufkunu açan, şehirciliğe çok farklı bir bakış açısı getiren ve şehri gerçekten huzur içinde yaşanabilir bir şehir haline getiren çok ciddi projeler yapıldı” diye karşılık verdi. Bağımsız aday Arslan, Yozgat’ın geçmiş 25 yılında görülmediği kadar çok farklı projeler yapıldığını, Yozgatlıların bu farklılığı yaşamaktan hoşlandığını da ifade etti. Artık dışarıdaki insanlara, Yozgatlının göğsünü gere gere ‘bu şehir benim şehrim’ diyebildiğini aktaran Arslan, “Dolayısıyla şehirciliğe bu bakış açısının birkaç dönem daha devam etmesi gerekiyor. Bu bakış açısının, bu ufkun, bu vizyonun Yozgat’a yerleşmesi gerekiyor. Şehirleşme hamlesinin devamı için Kazım Arslan’ın devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

TEKRAR SEÇİLİNCE NE OLACAK?

Bağımsız Aday Kazım Arslan’ın tekrar seçilmesi durumunda uygulayacağı ilk icraatları ve projelerini de konuştuk. Başkan Adayı Kazım Arslan, 50’ye yakın projesinin hazır olduğunu hatırlatarak, hepsinin planlamasını yıllar önce yaptığını vurguladı. Başkan Arslan, “Belediye başkanlığımızın son bir yılı içerisinde, başkanlığa devam edeceğimiz yönünde bir kanaat oluşmuştu, toplumda da bu yönde bir kanaat oluşmuştu. Bu çalışmaların toplumda bir karşılığı vardı ve devam edeceğimizi düşünüyorduk. Bu amaçla 50’ye yakın proje hazırlamıştık 2019 seçimlerinden sonra devam etmek üzere” dedi.

Tekrar seçilince 50’ye yakın projenin startını vereceğini anlatan Arslan, projelerin çalakalem bir günde hazırlanmadığına dikkat çekti. Tüm projelerin geçmişe dayanan bir takım hazırlıkları olduğunu vurguladı.

SEMTLEŞTİRME SÜRECEK

Bağımsız Aday Arslan, yeni dönemde de Yozgat’ı semtleştirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Şeyh Osman ve Eskipazar bölgelerinde adımı atılan, Yozgat Park etrafında şekillenmeye başlayan projelerin, değişik noktalarda yeni semtler, yeni yeni küçük ilçeler ve cazibe odakları şeklinde devam edeceğini ifade eden Arslan, “ Yozgat’ın dört ayrı noktasında bu projeler sürecek. Mehmet Hulusi Efendi bölgesi, Bahçeşehir- Fatih bölgesi ve birisi de yine Eskipazar bölgesidir. Buralardaki semtleşme çalışmalarımız devam edecek. Yozgat’ın içinde metropol ilçeler olsun ve şehrin yükünü biraz daha oralara yıkalım istiyoruz” diye konuştu.

TARİHE DOKUNACAĞIZ

Bağımsız Aday Kazım Arslan, Yozgat’ın içindeki tarihi dokuyu mutlaka ortaya çıkaracaklarını belirtti. Tekrar göreve seçilmesi durumunda başlangıcı yapılan bu projenin de süratle uygulanmaya devam edeceğinin altını çizdi. Geçen dönemde bir takım nokta yerler belirleyerek, hücre hücre çalışmalar yapıldığını hatırlatan Arslan, “Eski konakları restore ettik, sıfırdan bir takım konak benzeri yapılar inşa ettik. Bu çalışmayı da hızlı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Yozgat’ın bilhassa Başçavuş Cami bölgesinde, İstanbulluoğlu Mahallesinde, Yozgat’ın tarihi ve kültürel dokusunu ortaya çıkararak tarihi kent merkezi oluşturmak istiyoruz. Öncelikli konularımızdan birisi de budur” ifadelerini kullandı.

YENİ YOZGAT

Kazım Arslan tekrar göreve seçilmesi durumunda yeni yerleşim bölgeleri oluşturacaklarını vaat etti. Başkanlığı döneminde buna yönelik imar ve planlama çalışmalarını tamamladıklarını hatırlatan Arslan, “Yeni Yozgat’ın hep lafı edilir lakin çalışma hiç yapılmamıştır. Biz şükür bunun planlamasını da yaptık ve şu an hazır. Bu kapsamda üç köyü mahalle yaptık. O köylerin alanlarında imar çalışmaları yaptık, tamamladık. Yeni Yozgat’ın alt yapısı tamamlanmış oldu” şeklinde konuştu. Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, Ankara yolunda TOKİ ile ortak yapacakları bin konutluk konut ve sosyal alan projesi ve Kayseri yolunun sağında kalan alanda 5 bin konutluk konut ve ticaret merkezi projeleriyle Yeni Yozgat projesini de hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Röportaj:Mustafa TEKER



Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, seçim karargahında seçilmesi durumunda hayata geçireceği proje ve ikinci dönem icraat programını anlattı.

