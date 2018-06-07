FARKLI BİR HESAP…

Son dönemeçte artık herkes kendisi için mücadele verecek ve kendini seçtirme gayretine girecek.

Yozgat’ta milletvekilliği dağılımıyla ilgili olarak, önceki gün farklı bir hesaplama ve dağılım gündeme geldi.

Bugüne kadar yapılan analiz ve yorumlara yakın olsa da, pek ihtimal verilmeyen bir hesaptı bu.

Bu hesap ile ilgili bilgi veren isimleri dinledim, sorular yönelttim, neye göre bu şekilde olabileceğini sordum.

Onlar da benden daha deneyimli ve daha iyi gözlemci oldukları için kanaatlerini sıraladılar.

Hatta Sayın Bakan Bozdağ’ın 4 yapılamaması durumunda, 1 vekilin CHP’ye gidebileceği yönündeki açıklamasını da bu hesaba bağlayanlar oldu.

Peki, neydi hesap?

Hesap, Yozgat’ta seçim sonuçlarının 2 AK Parti, 1 MHP ve 1 Millet İttifakı olacağı hesabıydı.

Bu hesabın gözlemcileri, bazı ilçelerde AK Parti’den MHP’ye dikkat çeken bir kayma olduğunu gözlemlemişler.

Dolayısıyla MHP’nin bu sayede 1 vekil çıkarabileceğini, akabinde Millet İttifakının da alacağı oy ile 1 vekil elde edebileceğini söylüyorlar.

Bunu AK Parti kanadının da görmüş veya sezmiş olabileceğini iddia ederek, Sayın Bozdağ’ın o günkü çıkışının bir nedeninin de bu tablo olabileceğini konuşuyorlar.

Özetle; kimine göre AK Parti üç vekili cebine koydu, dördüncüyü koparmanın hesabını yapıyor, kimine göre ise durum kritik iki vekil cepte, biri MHP’de, öbürü de muhalefete gidiyor.

AH ŞU ÜLKÜCÜLER…

MHP seçmeni, diğer seçmenden biraz farklıdır.

MHP’nin son yıllarda teşkilatları bozulsa da, bağrında geçmişteki şanlı maziden bir haber yeni nesil kovboylar türese de özü temiz ve pak bir kitleye sahiptir.

MHP’ye gönül vermiş kitleler, siyasete bulaşırken veya siyaset yaparken vatan ve millet savunması yaptıklarını düşünürler.

Bu düşünce ve kaygıyla siyasetin veya MHP’nin bir köşesinde yer alırlar.

Bundan dolayı bazen bu duygularını istismar eden isimler de çıkabilir.

Onların bu duygularından faydalanıp, şahsi çıkar ve menfaat peşine düşenler de söz konusu olabilir.

Fotoğrafa sosyal medyada denk geldim.

MHP’li bu abiler birbirlerine omuz vererek afiş asmaya çalışıyorlar.

Geçmişte ülkücü abileri de saatlerce ‘Milliyetçi Türkiye’ yazısı yazan duvarların önünde nöbet beklediler.

Hiç unutmam, FETÖ’nün Yozgat emniyetine hakim olduğu yıllarda, MHP seçim karargahının tam karşısına bir tane MOBESE kamerası yerleştirmişlerdi.

Amaç, MHP karargahına gelip-giden kamu görevlilerini ürkütmekti.

Ama hesaplamadıkları bir şey vardı, o da o kamu görevlilerinin ülkücü olduğuydu.

Hatırlayan hatırlar, ne yapmıştı o ülkücü kamu görevlileri?

Hepsi de yakalarına üç hilal rozeti taktılar, kameranın önüne dizildiler ve bozkurt işareti yaparak, kameraya poz vermişlerdi.

Ülkücülüklerini gizleyecek, saklayacak ve kamufle edecek halleri yoktu.

Fetöcü değil, ülkücüydüler…

O fetöcü polisler ihraç edildi, poz veren ülkücüler şeref ve onuruyla memuriyetlerini sürdürmeye devam etti.

Bu fotoğraf bana bunları hatırlattı işte.



İYİ’LER İLÇELERDEYMİŞ

Dünkü yazımda “İYİ Partililer nerede?” diye sormuştum.

Bugün baktım ki birçoğu ilçelere dağılmış, çalışıyorlar.

İYİ Parti Milletvekili Adayı Seyit Yücel ve Derviş Vural, belde ve ilçeleri karış karış turlamışlar.

İyi gezmişler, iyi temaslar kurmuşlar.

Partinin üçüncü sıra adayı Gökhan Gençaslan çarşı, Pazar, kahve nereyi bulduysa oraya girmiş ve seçmenle kucaklaşmış.

Özetle; İYİ Parti de diğer partiler gibi sahada ve iddialı bir şekilde çalışıyor.

Ülkücü gelenekten gelen tecrübeli, ülkücü İYİ Partililer de, milletvekili adaylarına saha çalışmasında destek sunuyor.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Sarıkaya’da yoğun ilgi ve destek gören MHP milletvekili adaylarını.

*Eski ve yeni yöneticilerin kavgaya tutuştuğu iddia edilen siyasi parti ilçe teşkilatını.

*Sandıkta vereceği kararın merak edildiği Yerköy ve Sorgun ilçelerini.