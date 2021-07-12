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Faizci sistem yok edilecek

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, iktidara geldiklerinde ırkçı, faizci sistemi yok etmek için mücadele vereceklerini söyledi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:57
Faizci sistem yok edilecek

Kayhan, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına yeniden seçilen Uğur Bektaş’a başarı diledi. Odanın seçimlerini takip ettiğini hatırlatan Kayhan, seçimlerde söz alan iktidar ve muhalefet partilerinin Yozgat Milletvekillerinin şahsi gayretlerini, Yozgat halkına, esnafına yaptıklarını anlattıklarını kaydetti. Kayhan, ‘’Dikkatimizi çeken; istisnasız hepsi Allah’ın rızasını ve Allah’ın selamını verdiler. Fakat faiz oranının şuan yüzde 24’lerde olduğunu söylediler. Kimsede bahsetmedi ki; bu faizcilik, kölelik sistemi yanlış, hem Allah’ı ağzınıza alıp hem de bu sistemi yürütenler hem Allah ve resulü ile savaşıp hem de Allah rızasını nasıl kazanacaklar’’ dedi.  Kayhan, Yeniden Refah Partisi iktidarı döneminde ırkçı, faizci sistemi yok etmek için mücadele verileceğini belirterek, açıklamasını tamamladı.

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Faizci Sistem Yok Edilecek
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