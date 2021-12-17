EVET, SiYASET YAPIYORUM!

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in TBMM Genel Kurulunda bakana yönelttiği sorularla ilgili yaptığı basın toplantısında sarf ettiği sözlere yanıt gecikmedi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven yaptığı yazılı açıklamada, Rektör Karadağ sert bir dille eleştirdi. Keven, TBMM’de görüşülen 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında 12 Aralık Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim kurumları hakkında bir konuşma yaptığını anımsattı. Keven, ‘’Bu konuşmamda Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bazı sıkıntılarını da gündeme getirdim. Ancak Rektörümüz Sayın Ahmet Karadağ ne yazık ki bu sorunları dile getirmemden dolayı rahatsızlık duyarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi’’ bilgisini paylaştı. Keven ardından da, ‘’Sayın Rektör bu sorunların konuşulmasını siyasete bağlamış. Ancak bu sorunları anlatmak, üniversitemize, üniversite öğrencilerimize sahip çıkmak siyasetse evet ben siyaset yapıyorum. Siyaset sorunlara çözüm üretme yeridir. Sorunlara kulak tıkamak, sümenaltı etmek değildir. Yaptığım konuşmada özellikle Sorgun Veterinerlik Fakültesi’nin eğitim binasının ve laboratuvarlarının olmamasına değinerek bütçe görüşmelerinde Meclis’te bulunan Milli Eğitim Bakanı’na bu sorunun çözülmesi gerektiğini ilettim. Yani bütçeden Yozgat’a da pay ayrılması gerektiğine dikkat çektim’’ diyerek, tepkisini dile getirdi. Keven, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde görev yapan veya görev yapmış olan akademisyenlerden gelen talepler doğrultusunda Araştırma Hastanesi’ne ‘üvey evlat’ muamelesi yapıldığını, yani Şehir Hastanesi’nin gölgesinde bırakıldığını, çeşitli eksiklerinin olduğunu söyleyerek, bu konuda duyarlılık göstermesini Milli Eğitim Bakanı’ndan rica ettiğini aktardı. Keven, ‘’Türkiye’nin kanayan yarası olan diplomalı işsizliği anlattım. Öğretmen, mühendis, mimar, arkeolog, sağlık bilimleri mezunu, ebe, hemşire, laborant ve çeşitli meslek gruplarından bir milyondan fazla üniversite mezunu işsiz bu ülkede yaşıyor. Ayrıca üniversite öğrencilerinin yurt sorunlarını anlattım. Öğrencilerimizin kredi borçlarını anlattım. Sayın Rektör takip ettiyse daha önce de Gençlik ve Spor Bakanı’na ilçelerimizde yaşanan yurt sorununu anlatmıştım. Bunları söylemek benim görevim. Sayın Rektör bence bundan dolayı rahatsızlık duymamalı çünkü bu sorunlar kendisini de aşan sorunlardır. Bunları anlattım diye basın açıklaması yaparak ‘bir tartışma varmış’ gibi izlenim yaratmak doğru değil’’ ifadelerini kullandı. Keven, Yozgat Milletvekili olarak hem de Milli Eğitim Komisyonu’nun bir üyesi olarak üniversitenin sorunlarına çare üretmek amacıyla rektöre de, üniversite yönetimine de Meclisteki odasının kapısının her zaman açık olduğunu da sözlerine ekledi.