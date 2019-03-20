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Ev Toplantısı

YOZGAT AK Parti Belediye Başkanı Celal Köse, Şeyhosman Mahallesi Çemsan Sitesi’nde düzenlenen toplantıya katılarak, hizmet ve projelerini anlattı.

Ev Toplantısı

YOZGAT AK Parti Belediye Başkanı Celal Köse, Şeyhosman Mahallesi Çemsan Sitesi’nde düzenlenen toplantıya katılarak, hizmet ve projelerini anlattı.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Ev Toplantısı

Yozgat için hayalleri olduğunu dile getiren Köse, burada doğduğunu, burada büyüdüğünü ve ömrünü bu kente adadığını vurguladı. İnsana ve Yozgat’a hizmet etmek arzusunda olduğuna dikkat çeken Köse, insan odaklı yatırım anlayışı çerçevesinde kente nefes aldıracaklarına değindi. Köse, “Memleket işi Gönül İşi” anlayışımız doğrultusunda hareket ederek, Yozgat’ın daha fazla gelişmesi, daha fazla kalkınması adına gece gündüz demeden gayret göstereceğiz. Yozgat için hazırladığımız, modern park alanları, semt pazarları, çevre düzenlenmeleri, eğitim ve kültürel yönden projeler sayesinde Yozgat’a yeni bir çehre getireceğiz’’ dedi.

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