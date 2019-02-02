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Ev ev geziyor

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, ev toplantılarında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Ev ev geziyor

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, ev toplantılarında vatandaşlarla bir araya geliyor.

02 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Ev ev geziyor

MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Erdemir, önceki gün Bilal Şahin Mahallesinde bulunan konutlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Erdemir, seçilmesi durumunda hayata geçireceği projeleri anlattı. MHP aday Erdemir dün ise esnaf ve sanatkar odalarının temsilcileriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Mehmet Erdemir, esnaf ve sanatkar temsilcilerinden Yozgat esnafının istek ve beklentilerini dinledi.
 

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