ESNAFIN YUKU HAFiFLETiLSiN

Sedef, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ çerçevesinde 749 bin 256 esnafa 36 aya kadar vadeli, yüzde 4,5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz destek kredisi kullandırıldığını hatırlattı. Sedef, ‘’Pandemi sürecinde doğrudan gelir kaybına uğrayan esnafımızın bugünlerde borçlarının geri ödeme dönemi gelmiş bulunmakta. Seçim bölgem olan Yozgat'ta her fırsatta bir araya gelmeye gayret gösterdiğim küçük esnaflarımız ‘Çok sıkıntılı durumda olduklarını’ ifade ediyorlar. Covid-19 dolayısıyla esnafımızın sırtındaki yük daha da büyümüş durumda. Yeni uygulanacak paketlerle birlikte esnafımız bugünlerde yaşadığımız pandeminin ikinci dalgasında da desteklenmeye devam edilmelidir’’ dedi. Sedef, kahvehaneciler, lokantacılar, kafeler, kuaför salonları, servis şoförleri, düğün salonları, öğrenci yurdu ve dolmuşçu esnafına dair ek tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Sedef, ‘’Esnaf ve sanatkârımıza sıfır faizli kredi, kredi geri ödemelerinin ertelenmesi ve hibe destekleri; vergi, SGK ve Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından ödenmesi gibi destekler gündeme alınmalıdır. Şoför esnafının ticari akaryakıt desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Kamyon, otobüs, dolmuş, taksi ve servis hizmeti veren şoför esnafı alacağı araç ve kullanacağı yakıta ilişkin verginin farklılaştırılması suretiyle desteklenmelidir. Pandemi sürecinde kapalı olan okul kantini işletmecileri ne yapacaklarını bilememektedir’’ diye konuştu. Okul kantinlerinden bir yıl kira alınmamasının da düşünülmesi gerektiğini hatırlatan Sedef, esnafın çok acil bir şekilde sicil affı beklediğini de aktardı. Sedef, ‘’Küçük esnafımız ekonomik zorluklarla uğraşırken bir yandan da ülkemizin en ücra köşelerine dahi yayılan marketler zinciri ile uğraşmakta, haksız bir rekabetle mücadele etmektedir. Bu konuda bir düzenleme yapılarak küçük esnafımız için pozitif ayrımcılık yapılmalı, Rekabet Kurumu tekelleşmenin bir şekilde önüne geçmelidir diyorum. Ticaret Bakanlığının bütçe kalemlerini Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklediğimizi tekrar beyan ediyorum’’ ifadelerini kullanarak, konuşmasını tamamladı.