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Esnafı ziyaret etti, çiçek istemedi

SORGUN Belediye Başkanlığına seçilen M. Erkut Ekinci, esnafı gezerek, teşekkür etti.

Esnafı ziyaret etti, çiçek istemedi

SORGUN Belediye Başkanlığına seçilen M. Erkut Ekinci, esnafı gezerek, teşekkür etti.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Esnafı ziyaret etti, çiçek istemedi

Başkan Ekinci’nin ziyaretinde MHP ilçe başkanı ile bazı meclis üyeleri ve partililerde bulundu. Esnafa teşekkür eden Ekinci, Sorgun’a en iyi hizmeti verebilmek için çalışacaklarını, kapılarının her zaman her kese açık olduğunun altını çizdi. Başkan Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ise, ‘Belediye Makamına çiçek, çelenk gönderilmesini istemiyorum. Ama bunun yerine belediyemizin Sorgun Vakfına devredilmek üzere açtırdığı Yeşil Sorgun hesabına fidan bağışı yapılması beni ziyadesi ile mutlu eder. 
Sorgun Halk Bankası Şubesi Yeşil Sorgun İban: TR 22 0001 2009 7880 0007 0000 44’ dedi.
DEVİR TESLİM TÖRENİ
Sorgun ilçesinde MHP'den Belediye Başkanı seçilen Erkut Ekinci devir teslim töreninden sonra görevine başladı. Mazbatasını aldıktan sonra Sorgun Belediyesine gelen Ekinci, eski başkan Murat Gürbüz'den görevini devraldı. Devir teslim töreni öncesi Belediye Meydanı’nda kendisini karşılayan topluluğa hitaben konuşma yapan Ekinci, seçim döneminin geride kaldığını, söyleneceklerin söylendiğini, niyetlerin, projelerin açıklandığını ve tercihleri yapıldığını belirtti. Bugünden itibaren bir gün bile boşa geçmeyecek şekilde çalışmaya başlayacağını ifade eden Ekinci, "Yapacak çok işimiz var. Yarım kalmış işler var, yapılması planlanan işler var, bizim yapmak istediğimiz işler var. Biz bunların hepsini öncelik sırasına koyacağız ve vatandaşımızla el ele tamamlayacağız. İlk olarak belediyenin tüm hesapları uzman denetçiler tarafından inceletilecek ve raporları halkımızla paylaşacağız" dedi.
 

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