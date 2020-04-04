Esnafa sahip çıkın!

Uçar, ‘’Banka sicili bozuk, kredi notu düşük olan esnaf kesimi önceden ya elindeki malı mülkü satmayla çözüm bulmaya çalışıyor ya da elden borç alabileceği esnaf komşu veya dostlarına el açıyordu. Korona virüs tedbirleri gereği el açacağı sıcak para ile çalışan birçok esnaf arkadaşı kepenk kapatmış durumda. Yani çoktan geçmiş olsun. O işletme de yakın tarihte kepenkleri tamamen kapatacak demektir. Hükümetin Halkbank üzerinden kullandıracağı 25+25 bin kredi yerinde bir karar ancak, küçük esnafı kurtarmaya yetmeyecektir. Daha tutarlı çözüm ve kaynak üretilmelidir’’ dedi. Uçar, toplumun sığınacağı tek bir kapının Anayasal kapsamda sosyal devlet kapısı olduğunu hatırlatarak, devletin, halkına bu güvenceyi verdiği gibi aynı zamanda da hissettirmesi gerektiğini kaydetti. Uçar, ‘’Bu güvenceyi veren devlet, ne yazık ki uzun bir süreden beri aynı güvenceyi hissettirememektedir. 31 Mart yerel seçim sonuçları da bunun en açık göstergesidir. 17 Ağustos depreminin ardından toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı bugün bile hala net olarak açıklanamazken, belediye kampanyalarıyla toplanacak bağışları takip etmek hem hükümet hem de kamuoyu tarafından çok daha kolay olacaktır. Toplanan bağışların nereye harcandığı, nereye gittiği, kimlere dağıtıldığı daha şeffaf bir şekilde açıklanabilir. Sonuçta toplanacak bağışlar bu ülkenin bankasında toplanıp bu ülkenin vatandaşına harcanacak’’ diye konuştu.