Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89553
ALTIN
350.305
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2649
EURO
7.2349

Esnafa sahip çıkın!

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzak Uçar, Yozgat'ta zaten zor durumda olan esnafın, son günlerde daha da zor duruma düştüğüne dikkat çekerek, esnafa sahip çıkılmasını istedi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 03:25
Esnafa sahip çıkın!

 Uçar, ‘’Banka sicili bozuk, kredi notu düşük olan esnaf kesimi önceden ya elindeki malı mülkü satmayla çözüm bulmaya çalışıyor ya da elden borç alabileceği esnaf komşu veya dostlarına el açıyordu. Korona virüs tedbirleri gereği el açacağı sıcak para ile çalışan birçok esnaf arkadaşı kepenk kapatmış durumda. Yani çoktan geçmiş olsun. O işletme de yakın tarihte kepenkleri tamamen kapatacak demektir. Hükümetin Halkbank üzerinden kullandıracağı 25+25 bin kredi yerinde bir karar ancak, küçük esnafı kurtarmaya yetmeyecektir. Daha tutarlı çözüm ve kaynak üretilmelidir’’ dedi. Uçar, toplumun sığınacağı tek bir kapının Anayasal kapsamda sosyal devlet kapısı olduğunu hatırlatarak, devletin, halkına bu güvenceyi verdiği gibi aynı zamanda da hissettirmesi gerektiğini kaydetti. Uçar, ‘’Bu güvenceyi veren devlet, ne yazık ki uzun bir süreden beri aynı güvenceyi hissettirememektedir. 31 Mart yerel seçim sonuçları da bunun en açık göstergesidir. 17 Ağustos depreminin ardından toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı bugün bile hala net olarak açıklanamazken, belediye kampanyalarıyla toplanacak bağışları takip etmek hem hükümet hem de kamuoyu tarafından çok daha kolay olacaktır. Toplanan bağışların nereye harcandığı, nereye gittiği, kimlere dağıtıldığı daha şeffaf bir şekilde açıklanabilir. Sonuçta toplanacak bağışlar bu ülkenin bankasında toplanıp bu ülkenin vatandaşına harcanacak’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Esnafa Sahip çıkın!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Örnek bir dava adamıydı
Örnek bir dava adamıydı
Emanetine sahip çıkacağız
Emanetine sahip çıkacağız
Irgatoğlu Başbuğ’u anlattı
Irgatoğlu Başbuğ’u anlattı
Esnafın sesini duyun!
Esnafın sesini duyun!
Keven ‘Teşekkür’ etti
Keven ‘Teşekkür’ etti
Kalbine yenik düştü
Kalbine yenik düştü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim