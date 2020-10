ESNAFA SAHiP ÇIKILSIN

Yaşar’ın da imzasının bulunduğu bildiride, ‘’Ülkemiz ağır bir salgın sürecinden geçmektedir. Tüm yurttaşlar bu süreçten olumsuz etkilenirken en ciddi sıkıntıyı yaşayan kesimlerin başında esnaflarımız gelmektedir.Salgın döneminde 700 bin esnaf dükkanını kapatırken iktidar, sosyal devlet olarak esnafa karşılıksız olarak tek kuruş yardımda bulunmamıştır. Bu süreçte dükkânını kapatan esnafın her türlü vergi, stopaj, sigorta, kira ve faturalarının devlet tarafından karşılanması taleplerimiz, borç içinde yüzen esnafın krediye rahat ulaşabilmesi için sicil affı çıkarılması önerimiz iktidar tarafından gündeme alınmamıştır’’ denildi. Esnafın her geçen gün kötüleşen ekonomik koşullar altında ezilirken artık dayanacak gücünün kalmadığına dikkat çekildi. Ülkenin dört bir yanından her gün yüzlerce esnafın kepenk kapattığı, siftah yapmadan günü bitirdiği haberlerinin yanı sıra bir de borçlarını ödeyemediği, ailesini geçindiremediği için intihar eden esnafın ya da tezgâhına el konulduğu için kendini yakan güvencesiz seyyar satıcı haberlerinin geldiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, ‘’İktidar bu 8 aylık süreçte tefecilere 91 milyar 614 milyon lira faiz öderken kendi esnafına karşılıksız yardımda bulunmamış, üstelik esnafın borcuna yeni faizler eklemiştir’’ ifadeleri kullanılarak, esnafa gerekli desteğin yapılması istendi.