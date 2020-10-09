Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1158
ALTIN
488.682
DOLAR
7.9125
STERLİN
10.2649
EURO
9.3397

ESNAFA SAHiP ÇIKILSIN

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, diğer illerin il başkanları ile birlikte ortak basın bildirisi yayımlayarak, pandemi sürecinde yaşanılan olumsuzluklara değinip, esnafa sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

09 Ekim 2020 Cuma 00:59
ESNAFA SAHiP ÇIKILSIN

Yaşar’ın da imzasının bulunduğu bildiride, ‘’Ülkemiz ağır bir salgın sürecinden geçmektedir. Tüm yurttaşlar bu süreçten olumsuz etkilenirken en ciddi sıkıntıyı yaşayan kesimlerin başında esnaflarımız gelmektedir.Salgın döneminde 700 bin esnaf dükkanını kapatırken iktidar, sosyal devlet olarak esnafa karşılıksız olarak tek kuruş yardımda bulunmamıştır. Bu süreçte dükkânını kapatan esnafın her türlü vergi, stopaj, sigorta, kira ve faturalarının devlet tarafından karşılanması taleplerimiz, borç içinde yüzen esnafın krediye rahat ulaşabilmesi için sicil affı çıkarılması önerimiz iktidar tarafından gündeme alınmamıştır’’ denildi. Esnafın her geçen gün kötüleşen ekonomik koşullar altında ezilirken artık dayanacak gücünün kalmadığına dikkat çekildi. Ülkenin dört bir yanından her gün yüzlerce esnafın kepenk kapattığı, siftah yapmadan günü bitirdiği haberlerinin yanı sıra bir de borçlarını ödeyemediği, ailesini geçindiremediği için intihar eden esnafın ya da tezgâhına el konulduğu için kendini yakan güvencesiz seyyar satıcı haberlerinin geldiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, ‘’İktidar bu 8 aylık süreçte tefecilere 91 milyar 614 milyon lira faiz öderken kendi esnafına karşılıksız yardımda bulunmamış, üstelik esnafın borcuna yeni faizler eklemiştir’’ ifadeleri kullanılarak, esnafa gerekli desteğin yapılması istendi. 

Anahtar Kelimeler:
ESNAFA SAHiP ÇIKILSIN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıç, tek aday
Kılıç, tek aday
Sedef’e yeni görev
Sedef’e yeni görev
Akşener, Yozgat’a geliyor
Akşener, Yozgat’a geliyor
Adaylığını açıkladı
Adaylığını açıkladı
MHP’de tek adaylı kongre
MHP’de tek adaylı kongre
KONGRE HEYECANI
KONGRE HEYECANI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim