Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104141
ALTIN
225.717
DOLAR
5.3120
STERLİN
7.0778
EURO
6.0392

Esnaf ziyaretini sürdürdüler

SORGUN AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Esnaf ziyaretini sürdürdüler

SORGUN AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:00
20 Okunma
Esnaf ziyaretini sürdürdüler

Sorgun Belediye Başkan Adayı Özdemir, beraberinde ilçe başkanı İbrahim Dıvrak ile Sorgun esnafını ziyaret etti. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi esnaflarıyla bir araya gelen Özdemir, sorunların çözümü ve gönüllerin tamiri için var güçleriyle çalışacaklarını anlattı. Sorgun’a daha büyük proje ve hizmetler sunmak için yola çıktıklarını kaydeden Özdemir, esnafın desteğinin önemine dikkat çekti. Özdemir'e AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer de eşlik etti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yolumuz onun yolu
Yolumuz onun yolu
Vekiller teşekkür etti
Vekiller teşekkür etti
KEYiF YAPACAK HAL KALMADI
KEYiF YAPACAK HAL KALMADI
İYİ Parti’den ziyaret
İYİ Parti’den ziyaret
Tersini yapıyorlar
Tersini yapıyorlar
Erdemir her yerde
Erdemir her yerde
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim