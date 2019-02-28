Esnaf ziyaretini sürdürdüler

Sorgun Belediye Başkan Adayı Özdemir, beraberinde ilçe başkanı İbrahim Dıvrak ile Sorgun esnafını ziyaret etti. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi esnaflarıyla bir araya gelen Özdemir, sorunların çözümü ve gönüllerin tamiri için var güçleriyle çalışacaklarını anlattı. Sorgun’a daha büyük proje ve hizmetler sunmak için yola çıktıklarını kaydeden Özdemir, esnafın desteğinin önemine dikkat çekti. Özdemir'e AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer de eşlik etti.

