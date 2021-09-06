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Esnaf ziyareti

Gelecek Partisi Genel Merkez üyeleri Yozgat’ta esnaf ziyaretinde bulundu.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:50
Esnaf ziyareti

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş’un eşlik ettiği ziyarette, Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcıları Feramuz Üstün, Hasan Hüseyin Bozok, Alper Kürşat Giray, Halime Polat esnafın sorunlarını dinledi. İl Başkanı Aydoğmuş, yaptıkları esnaf ziyaretlerinde ilginç diyalogların da yaşandığını söyledi. Aydoğmuş, ‘’Güne anahtar-çilingir işi üzerine esnaflık yapan bir abimizin sözü damgasını vurdu. ‘Türk milletinin hakkını savunan tek bir lider kaldı. O da Davutoğlu. Sahip çıkmak boynumuzun borcu!’ dedi’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Esnaf Ziyareti
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