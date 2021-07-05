Esnaf ve kuruluşları gezdiler

Yılmaz, partisinin Sorgun İlçe Başkanı Tevfik Ateşer, İlçe Başkan Yardımcısı Erdal Şahan ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. Yılmaz, Sorgun’da Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Üzeyir Aslan, Manz Grup Genel Müdürü Mustafa Büyükgöz, Sanayi Sitesi esnafı, Kızılay Şube Başkanı Ali Ateşer’i ziyaret ederek, sohbet etti. Başkan Yılmaz, parti olarak ilçe, belde, ve köylere yönelik ziyaretleri sürdürdüklerini, kendilerine iletilen sorun ve talepleri rapor haline getirip, genel merkeze ilettiklerini söyledi.