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Esnaf ve kuruluşları gezdiler

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde esnaf ve bazı kuruluşları ziyaret etti.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 00:45
Esnaf ve kuruluşları gezdiler

Yılmaz, partisinin Sorgun İlçe Başkanı Tevfik Ateşer, İlçe Başkan Yardımcısı Erdal Şahan ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. Yılmaz, Sorgun’da Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Üzeyir Aslan, Manz Grup Genel Müdürü Mustafa Büyükgöz, Sanayi Sitesi esnafı, Kızılay Şube Başkanı Ali Ateşer’i ziyaret ederek, sohbet etti. Başkan Yılmaz, parti olarak ilçe, belde, ve köylere yönelik ziyaretleri sürdürdüklerini, kendilerine iletilen sorun ve talepleri rapor haline getirip, genel merkeze ilettiklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Esnaf Ve Kuruluşları Gezdiler
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