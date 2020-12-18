ESNAF PERiŞAN

Toplantıda pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle esnafın zor günler geçirdiğine dikkat çekilip, esnafın rahatlatılmasına yönelik hükümetin gerekli adımları atması gerektiğinin altı çizildi. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan başkanlığında gerçekleştirilen teşkilat toplantısına Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve teşkilat Başkanı Bahattin Sungur’da katıldı. İl Başkanı Nihat Kayhan, 2020 yılının ilk teşkilat toplantısını yaptıklarını söyledi. Yozgat’ın 14 ilçesinin bulunduğunu dile getiren Kayhan, bu 14 ilçenin 13’ünde aktif olarak ilçe başkanlarını atadıklarını 10 ilçede de şuanda her hafta toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kayhan’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, teşkilat çalışmaları sürdürdüklerini, 81 ili bitirdiklerini ve şimdi ikinci tura döndüklerini belirtti. Bugün Yozgat’tan sonra Kırıkkale’ye gideceklerini dile getiren Sungur, ‘’Bu memleketin kurtulması için, bu memlekette işsizliğin ortadan kalkması için bu memlekette adaletin yerleşmesi için, gençlerin iş bulması için, çiftçimiz alın terinin karşılığını alsın, bu memlekette diploması olup ta insanlarımız devletten bir dayı beklemesin diye gece gündüz uğraşıyoruz. Bu çalışmalarımızı anlatıyoruz ki bizim il teşkilatlarımız muhakkak suretle, bu çalışmaları kendi illerinde yapmaları için’’ dedi.

SİFTAHSIZ KAPANIYOR

Ülkenin yandığını bu nedenle de kendilerinin boş durma ihtimalinin bulunmadığına dikkat ecen Sungur, ‘’Ülkede ekonomik sıkıntı var, boş duramayız. Dükkânlar siftahsız açılıp, siftahsız kapanıyor. İnsanlarımızın yarına güveni yok. Bugün aldığınız bir ürünü, yarın alamıyorsunuz, önümüzdeki hafta alamıyorsunuz. Cebinizdeki para ay sonunu buluyorsa ekonomi iyi bulamıyorsa ekonomi kötü. Bu memlekette ekonomi iyi yönetilmiyor çünkü dövizin yarı ne olacağını bilmiyoruz’’ diye konuştu. Türkiye’nin eğitim meselesine de değinen Sungur şu şekilde konuştu; ‘’Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatını siz Amerikalılar ile yaparsanız bu okullarda okuyan neslimiz maalesef başarılı olamaz. Okulların dış binalarını renklendirdik ama içine geldiğimiz de hiçbir nesil doğru düzgün yetişmiyor. Bu memlekette 12 yıl okuttuğumuz çocuklarımızı okuttuğumuz derslerden imtihana tabi tutuyoruz her sena 50 bin tane gencimiz sıfır çekiyor. Bu sıfır çeken öğrencilere eğitimi veren bizim Milli Eğitim sistemimiz. Bu sistem ile bu nesil abat olamaz. Bu sistem çoluğumuzu çocuğumuzu ateist yapıyor. Gençlerimizin yüzde 28’i ben Ateistim diye ifade ediyor. Bu sistem gençlerimizi ateist yetiştiriyor, bu sistem gençlerimizi İmam Hatip Lisesinde okuyanları deyist yetiştiriyor, bu sistem çoluğumuza çocuğumuza gelecek vermiyor, tamamen çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden yiyiyor. Bu eğitim sistemi ile bizim kalkınmamız mümkün değildir.’’Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

