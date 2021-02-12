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Esnaf kan ağlıyor

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, esnafın perişan durumda olduğunu belirterek, ‘’Bütün olumsuz şartların yanında iktidarın yeterli desteği sağlayamaması esnafımızda büyük üzüntü yaratıyor. Kötü yönetilen ekonomi politikaları sebebiyle birçok esnafımız neredeyse kapısına kilit asma aşamasına gelmiş durumdadır’’ dedi.

12 Şubat 2021 Cuma 00:38
Esnaf kan ağlıyor

Uçar, Yozgat merkez ve ilçelerinde sık sık gerçekleştirdikleri esnaf ziyaretlerine devam ettiklerini, gerçeğin televizyonlarda anlatılan masallardan öte olduğunu çok net olarak görüldüğünü bildirdi. Uçar, ‘’İşyeri kapanan, evine ekmek götürmekte zorlanan esnafımıza suskun kalan iktidar komik oranlarda açıkladığı destek sözünü de yerine getirmemiştir. Esnafın destek umudu suya düşmüştür. Son açıklanan destek paketinde esnafa reva görülen yardım 4 milyar lira civarında. Bu para 2021'de devletin faize harcamaya ayırdığı paranın 40'ta biri kadardır’’ diye konuştu. Uçar, Demokratik Sol Parti olarak insanların, esnafın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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