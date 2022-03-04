‘Esnaf iş arar hale geldi’

2 milyondan fazla esnafın taleplerinin dikkate alınmadığına söyleyen Keven, aileleriyle birlikte 10 milyon nüfusa hitap eden esnafın sorunlarına dikkat çekti.

Keven, “İki yıldır yaşadığımız pandemi şartları herkesin hayatını olumsuz yönde etkiledi. Ama olumsuz etkilenen bir kesim var ki o da 10 milyon nüfusa hitap eden esnafımız. Hayat pahalılığıyla birlikte alım gücünün düşmesi, ülke genelinde esnafımızı siftah yapamayacak bir hâle getirdi. Özellikle küçük şehirlerde bu durum daha fazla hissediliyor. Sattığı malın yerine yenisini alamayan esnaf, evini geçindiremiyor. Esnaf asgari ücretle iş arar hâle geldi” dedi.

Konuşmasında esnafın aylık 1.726 lira olan BAĞKUR priminin çok yüksek olduğunu ve bu primin ödenemediğini söyleyen Keven, “Esnafımız sigorta ve BAĞKUR prim borçlarına yapılandırma ve gecikme faizlerine af isteniyor. Esnafın bir aylık BAĞKUR primi bin 726 lira, bunun mutlaka aşağı çekilmesi gerekiyor. Ayrıca, normal çalışan kişi 7 bin 200 prim gününde emekli olurken esnaf 9 bin prim gününde emekli oluyor. Böyle adaletsizlik olmaz” dedi.

Elektriğe önce yüzde 127 zam yapıp sonra da ‘Yüzde 14 indirim sağladık’ demenin bir çözüm üretmediğine de dikkat çeken Keven, “Değerli milletvekilleri Yozgat'ta pazarcılık yapan esnafımızın sizlere selamı var. Bu zamlardan dolayı hem esnaf hem de tüketici çok zor durumda. Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere, esnafımızın üzerindeki vergi yüküne ve faturalarına kapsamlı bir çözüm üretmeliyiz. Elektriğe önce yüzde 127 zam yapıp sonra da ‘Yüzde 14 indirim sağladık’ demek ciddi bir çözüm üretmiyor. Tedarik zincirinin her halkasında sorunları tespit edip sübvansiyonları mutlaka artırmalıyız. Aksi hâlde vatandaşın sofrasını ucuzlatmak mümkün değil. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kredilerinden faydalanılmasının önünde maalesef sicil engeli var. Esnafımıza sicil affını acil sağlamalıyız, 2 milyondan fazla esnafı görmezden gelmeyin. Kamyoncu esnafının, şoför esnafının, servisçi esnafının, taksici esnafının, halk otobüslerini işleten esnafın, kısaca akaryakıta gelen zamlarla beli bükülen esnafımızın sesini duyun. Son gelen 1 lira 50 kuruşluk zamla birlikte mazot 17 lira 70 kuruşa ulaştı.” dedi.

“BU AKARYAKIT FİYATLARIYLA SİZ ŞOFÖRÜN OYUNU DEĞİL, ANCAK BEDDUASINI ALIRSINIZ”

Keven, “Şoför esnafının da üretimin teminatı çiftçilerin de kullandığı mazottan ÖTV'yi ve KDV'yi kaldırın. Özellikle nakliyecilik yapan şoför esnafımız üzerinden yüzde 2 KDV tevkifatını mutlaka kaldırın, direkt nakliyeciye ödeyin. Mazot, lastik, yedek parça derken masraflar uçtu gitti zaten. Bu meşru talebi lütfen değerlendirmeye alın. Bakın bir örnek vereceğim, 4 bin motora sahip bir lüks cipin sahibi pompaya yanaşınca aynı fiyatı ödüyor, akşama kadar evinin geçimi sağlamak için direksiyon sallayan esnafımız da aynı fiyatı ödüyor. Bu, Allah'tan reva mı arkadaşlar, soruyorum size. Bu akaryakıt fiyatlarıyla siz şoförün oyunu değil, alsanız alsanız ancak bedduasını alırsınız” şeklinde konuştu.

