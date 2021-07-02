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ESNAF iLACINI ALAMIYOR!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de yaptığı konuşmada esnafın prim borcundan dolayı ilacı parayla satın almak durumunda kaldığını söyledi.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:43
ESNAF iLACINI ALAMIYOR!

Pandemide prim borcunu ödeyemeyen esnafa ilaçların ücretsiz verilmesini Meclis’te talep eden Keven, ‘’Esnafımızın yaşadığı sorunları burada defalarca dile getirdim. Yozgat Kahveci ve Lokantacılar Esnaf Odası’nı ziyaretimde ilettikleri taleplerini paylaşacağım. Yüz binlerce esnafımız pandemide çok zor günler yaşadı ve yaşamaya devam ediyor’’ dedi. ‘’1 Temmuzda normalleşme başladığını, ancak bugüne kadar neler çektiklerini gidin bir sorun!’’ diye seslenen Keven, esnafın Bağ-Kur primlerini yıllarca ödediğini, bu dönemde işyerlerini kapatmaları nedeniyle ödeme yapamadıklarını bildirdi. Keven, ‘’Bu yüzden ücretsiz sağlık hakkından faydalanamıyorlardı. Bağ-Kur borcu olan esnafın sağlık hizmetinden yararlanmasının önünü açtık. Bu düzenleme ısrarlarımızla yapıldı. Yıllarca Bağ-Kur primini ödeyen esnafımıza bu zor dönemde ilaçları parayla satılıyor. Milyonlarca esnafımız ve esnaf ailesi adına bu taleplerini iletiyorum. Borçlu esnafın ilaçlarını ücretsiz verelim. Bu haklı taleplerini artık duyun. Pandemide hiç olmazsa bu şekilde destek olun’’ diye konuştu.

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ESNAF ILACINI ALAMIYOR!
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