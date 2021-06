ESNAF DERT KUPU

Saadet Partisi Yozgat İl Teşkilatı, Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla, esnafın sorunlarını dile getirip, sahip çıkılmasını istedi.

Saadet Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy, bir grup partililerle birlikte Cumhuriyet Alanı’na gelerek, ‘Geçim İttifakı’ ile ilgili açıklamada bulundu. Işıksoy, siyasetteki skandalların, ekonomideki beceriksizliklerin, salgın süreci derken insanların adeta patlama noktasına geldiğini belirterek, ‘’İktidardaki arkadaşlar gündemi meşgul etmek ve ekonomik krizi gölgelemek için her geçen gün yeni bir müjde vermeye çalışıyorlar ama kendileri dahi bunlara inanmıyorlar, içten içe gülüyorlar’’ dedi. Işıksoy, ne siyasette ne de ekonomide artık mızrağın çuvala sığmadığını, beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halka ödetildiğini, gelecek nesillere dahi fatura edildiğini ileri sürdü. Işıksoy, ‘’Biz Saadet Partisi olarak, insanımızın, ülkemizin, devletimizin sorunlarını konuşuyor, iktidarın yanlış politikalarını eleştiriyor ve bunların çözüm yollarını gösteriyoruz. Her geçen gün sayıları artan mazlumlar, mağdurlar ve mahsunlar ordusu, iktidarın tutum ve davranışlarındaki akılsızlığı ve yanlışları gösteriyor. Bütün bunlar ehliyet ve liyakatin esas alınmadığı bir yönetim anlayışının doğal sonucudur. Çetelerin ortaya çıkması, mafyanın türemesi, mide bulandırıcı siyaset-medya-mafya üçgeninin oluşmasının temel nedeni işte bu yönetim anlayışıdır’’ ifadelerini kullandı. Yönetme kabiliyetini yitirenlerin, iyi gün - kötü gün demeden vergi toplayanların, esnafı ve topyekûn insanları zor günlerinde yalnız bıraktıklarına vurgu yapan Işıksoy, vatandaşın derdi ile dertlenmeyi külfet görenlerin, kendi itibarları uğruna milletin emeklerini israf ettiklerini anlattı. Işıksoy, ‘’Kendileri ve yakınları varlık içinde yüzerken, milyonların geçim derdini görmezden geldiler ve maalesef inatla görmezden, duymazdan gelmeye devam ediyorlar. Yanlış politikalarında ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular, insanımızı hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bıraktılar. İşçiyi, esnafı, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, çiftçimizin, besicimizin üretim arzusunu kırdılar; bankalara köle yaptılar, faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdüler. ‘Devlet olarak zor günlerden geçiyoruz’ diyerek insanımızın duygularını sömürdüler; vatandaşımıza zor günlerinde sırt çevirdiler. Bugün ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de; Siftah yapamadan dükkân kapatan, pandemiden dolayı iflas eden yüzlerce esnafımız var! Bu caddelerde, sokaklarda işsiz gezen ve gelecek hayalini yurt dışında yaşamak üzere kuran binlerce gencimiz var! Başını yastığa koyduğunda, ay sonu nasıl gelecek, kira ve faturalar nasıl ödenecek diye kara kara düşünmekten gözlerine uyku girmeyen on binlerce insanımız var! Maalesef, geçim sıkıntısının bunalımıyla intihar edenler var! ’’ diye konuştu. •Seyfettin Sağlam•