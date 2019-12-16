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Esnaf Borç Batağında

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, esnafın borç batağında olduğunu belirterek, bir an önce esnafın sosyal güvenlik prim oranlarının düşürülmesini istedi.

Esnaf Borç Batağında

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, esnafın borç batağında olduğunu belirterek, bir an önce esnafın sosyal güvenlik prim oranlarının düşürülmesini istedi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Esnaf Borç Batağında

Sedef, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurulu görüşmelerinde söz alıp, konuştu. Sedef, Yozgat'ta küçük esnaf ve KOBİ'lerin yaşadıkları sıkıntıları her ziyaretlerinde dile getirildiğini söyledi. Sedef, ‘’Bir terzi, bakkal, lastik ya da ayakkabı tamircisi düşünün, ay boyunca evinin rızkını helalinden kazanmak için kışın soğuğunda, yazın sıcağında emek sarf ediyorlar, çalışıyorlar ama ne günü kurtarabiliyorlar ne de geleceklerini; sosyal güvenlik primlerini dahi ödeyemeyecek hâldeler, birçoğu borç batağında. Bir an önce esnafımızın sosyal güvenlik prim oranları düşürülmeli, norm ve standart birliği sağlanmalı, emeklilikte prim gün sayıları ve aylıkları eşitlenmelidir’’ dedi. Sedef, ayakta kalabilme çabası veren, büyük işletmeler karşısında rekabette ezilen 31 bin KOBİ ve girişimciye 2020 bütçesinden 1,4 milyar lira kaynak aktarıldığını aktardı. Sedef, ‘’Umuyoruz ve inanıyoruz ki; bu kaynak yeterli olmasa bile işletmelerini güçlendirmelerine yönelik önemli katkı sağlayacaktır. Ekonomide canlanma sağlandığında istihdamın da dolaylı olarak artması sağlanacaktır. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 2020 bütçesinde sağlık hizmetleri içinde 188,6 milyar lira kaynak aktarıldığını görüyoruz. Eğitim ve sağlık alanında kaliteyi artırabilmek için her yıl ayrılan bütçede düzenli bir artış sağlandığında vatandaşımız vaktinde ve kaliteli hizmete ulaşacaktır. 2020 bütçesinde sağlık harcamaları ve şehir hastanelerine de ciddi kaynaklar ayrılıyor. Devasa, harika binalar yapıldı, bunların ilki Yozgat Şehir Hastanesidir. Çok iyi işler çıkarıyorlar ancak uzman doktor ihtiyaçları da had safhada. Burada bir parantez açarak Yozgat Şehir Hastanesinde geçtiğimiz aylarda Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Bacanlı Bey geçirmiş olduğu kalp krizi dolayısıyla anjiyo yapılmış ve anjiyo sırasında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Buradan kendisini rahmetle anıyorum, Allah'tan rahmet diliyorum ama bypass ameliyatı yapılamadığı için Şehir Hastanesinde, anjiyo sırasında belki bypass yapılabilseydi belki bugün aramızda olacaktı’’ diye konuştu.  MHP Yozgat Milletvekili Sedef, ulaştırma alanında da önemli yatırımların yapıldığını, ancak Yozgat'ı başkente bağlayan karayolu ve Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren projelerinin henüz bitirilemediğine dikkat çekti. Sedef, ‘’Bu konuda da Yozgatlı hemşehrilerimizin beklentilerine cevap vermek gerekiyor, inanın on yıldır bekliyoruz. ‘Bütçe’ denildiği zaman ‘Devleti yaşat ki insan yaşasın’ mantığıyla kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de teröre karşı verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Esnaf Borç Batağında
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