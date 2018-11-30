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Eski başkan aday

YERKÖY eski Belediye Başkanlarında Ali Rıza Arslan’ın İYİ Parti’ye Belediye Başkanlığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Eski başkan aday

YERKÖY eski Belediye Başkanlarında Ali Rıza Arslan’ın İYİ Parti’ye Belediye Başkanlığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
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Eski başkan aday

Yerköy’de daha önce farklı partilerin çatısı altında siyaset yapan ve Belediye Başkanı seçilen Ali Rıza Arslan’ın bu kez İYİ Parti’den aday olmak istediği öğrenildi. İYİ Parti Yerköy İlçe Başkanlığı’yla görüştüğü ifade edilen Arslan’ın aday olmak istediği bildirildi. Öte yandan İYİ Parti’nin Yerköy’de Arslan ile yarışa dahil olabileceği de gündeme geldi. İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık ise parti olarak 14 ilçede aday göstereceklerini ve her seçim bölgesinde başarılı olabilecekleri isimlerle seçim yarışına gireceklerini belirtti.

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