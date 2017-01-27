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Erken başladı

27 Ocak 2017 Cuma 06:01
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AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer mecliste tamamlanan anayasa değişikliği görüşmelerinin ardından soluğu memleketi Yozgat’ta aldı.

Erken başladı
Aynı zamanda Anayasa Komisyonu üyesi de olan milletvekili Yusuf Başer, yoğun ve yorucu bir tempoyla meclisteki çalışmalarını tamamlamasının ardından Yozgat’a gelerek vatandaşlarla buluştu.
Milletvekili Başer, hizmete giren şehir hastanesini ziyaret ettikten sonra, köylere giderek vatandaşlarla buluştu.
Merkeze bağlı Kuşçu Köyü’nde köylü vatandaşlarla bir araya gelen Başer, köylülerin sorun, istek ve taleplerini dinledikten sonra vatandaşlardan referandumda ‘evet’ oyu istedi.
Mecliste görüşülen anayasa değişikliği hakkında vatandaşları bilgilendiren Başer, Yozgatlıların her zaman milli iradenin yanında yer aldığını ve hür iradesiyle karar verdiğini ifade etti.
AK Parti resmi olarak referandum kampanyasını başlatmasa da, milletvekili Başer, şimdiden sahaya inerek, referandum çalışmaları için kolları sıvadı.

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