Erken başladı

Aynı zamanda Anayasa Komisyonu üyesi de olan milletvekili Yusuf Başer, yoğun ve yorucu bir tempoyla meclisteki çalışmalarını tamamlamasının ardından Yozgat’a gelerek vatandaşlarla buluştu.

Milletvekili Başer, hizmete giren şehir hastanesini ziyaret ettikten sonra, köylere giderek vatandaşlarla buluştu.

Merkeze bağlı Kuşçu Köyü’nde köylü vatandaşlarla bir araya gelen Başer, köylülerin sorun, istek ve taleplerini dinledikten sonra vatandaşlardan referandumda ‘evet’ oyu istedi.

Mecliste görüşülen anayasa değişikliği hakkında vatandaşları bilgilendiren Başer, Yozgatlıların her zaman milli iradenin yanında yer aldığını ve hür iradesiyle karar verdiğini ifade etti.