Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613

Erdoğan’a bağış yaptılar

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı mensupları ve bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek amaçlı maddi bağışta bulundular.  

Erdoğan’a bağış yaptılar

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı mensupları ve bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek amaçlı maddi bağışta bulundular.  

02 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
550 Okunma
Erdoğan’a bağış yaptılar

Ziraat Bankası Yozgat Şubesi’ne gelen Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Şahin Kılınçarslan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, İl Başkanlığı üyeleri, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hesabına maddi katkıda bulundular. Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Kazım Arslan, yeni seçim sisteminde adayların bu şekilde seçim harcamalarının daha şeffaf bir hale geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına Yozgat olarak destek verdiklerini belirten Başkan Arslan, “Burada yatırılan tutarlar önemli değildir. Önemli olan hemşerilerimizin manevi desteğidir” dedi.
Teşkilat mensubu, STK temsilcileri ve bazı vatandaşlar gişelerden sıra alarak, Erdoğan’ın seçim kampanyası hesabına para yatırdı. Kampanya gün boyu devam etti.
Haber: Mustafa TEKER
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozdağ açılış yaptı
Bozdağ açılış yaptı
Yıldırım kucaklaştı
Yıldırım kucaklaştı
Saadet partisinden ziyaret
Saadet partisinden ziyaret
Seçim Bürosu açıldı
Seçim Bürosu açıldı
AK PARTİ’YE BİR TAVSİYE
AK PARTİ’YE BİR TAVSİYE
Yaparsa AK Parti yapar
Yaparsa AK Parti yapar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim