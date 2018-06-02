Erdoğan’a bağış yaptılar

Ziraat Bankası Yozgat Şubesi’ne gelen Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Şahin Kılınçarslan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, İl Başkanlığı üyeleri, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hesabına maddi katkıda bulundular. Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Kazım Arslan, yeni seçim sisteminde adayların bu şekilde seçim harcamalarının daha şeffaf bir hale geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına Yozgat olarak destek verdiklerini belirten Başkan Arslan, “Burada yatırılan tutarlar önemli değildir. Önemli olan hemşerilerimizin manevi desteğidir” dedi.

Teşkilat mensubu, STK temsilcileri ve bazı vatandaşlar gişelerden sıra alarak, Erdoğan’ın seçim kampanyası hesabına para yatırdı. Kampanya gün boyu devam etti.

Haber: Mustafa TEKER

