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Erdoğan atadı…

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir görevini başarıyla yürüten 23’üncü dönem Yozgat Milletvekili Dr. Osman Coşkun’un yeni dönemde AK Parti AR-GE başkan yardımcılığı görevini onaylandı. Erdoğan’ın imzası ile ataması yapılan Coşkun’un, parti genel merkezinde etkin bir görevde yer alması Yozgat kamuoyunda da memnuniyetle karşılandı.

Erdoğan atadı…

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir görevini başarıyla yürüten 23’üncü dönem Yozgat Milletvekili Dr. Osman Coşkun’un yeni dönemde AK Parti AR-GE başkan yardımcılığı görevini onaylandı. Erdoğan’ın imzası ile ataması yapılan Coşkun’un, parti genel merkezinde etkin bir görevde yer alması Yozgat kamuoyunda da memnuniyetle karşılandı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 07:10
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Erdoğan atadı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki yöneticiler ve il başkanlarının belirlenmesinde atamaları titiz bir çalışma ile yürütüyor. Erdoğan, son olarak aralarında 23’üncü dönem Yozgat Milletvekili Dr. Osman Coşkun’un da yer aldığı AK Parti AR-GE biriminde görev alacak isimlerin atamasını gerçekleştirdi.
AK PARTİ AR-GE BİRİMİNİN YENİ İSİMLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluru 22 Ağustos 2017 tarihi itibari ile yapılan atama sonucunda AK Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ’ın, yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, 24’üncü dönem Ankara Milletvekili Nurdan Şanlı, 24’üncü dönem Niğde Milletvekili Ömer Selvi, 23’üncü dönem Yozgat milletvekili Dr. Osman Coşkun, MKYK Yedek Üyesi Ahmet Kılıç.
GÖREVİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRECEĞİM
2016 yılının Temmuz ayından itibaren AK Parti ARGE Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Coşkun, aynı zamanda partinin eğitim işlerinden sorumlu. 
Eğitimci ve akademisyen kimliğinden dolayı başta AK Parti Siyaset Akademesi’nin etkin bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra, 15 Temmuz hain darbe kalkışması ve sonrasında parti genel tarafından merkezinde önemli çalışmaların içerisinde yer aldı.
Coşkun, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile ikinci kez görev yapacağı AK Parti ARGE Başkan Yardımcılığı görevini layıkıyla yerine getirmenin gayretinde olacağını söyledi.
Yeni süreçte hizmet noktasında şahsına tevdi edilen görevin sorumluluğu ile çalışacağını ifade eden Coşkun; "Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizlere inanan dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Mevla hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Avukat Hamza Dağ Beyefendiye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
 

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