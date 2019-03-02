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Erdemir’e vekil desteği

YOZGAT MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ile birlikte ziyaretlerini sürdürüyor.

Erdemir’e vekil desteği

YOZGAT MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ile birlikte ziyaretlerini sürdürüyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Erdemir’e vekil desteği

31 Mart Seçimlerinin Yozgat için tarihi bir başlangıç noktası olacağını belirten Erdemir, ‘’Memleketimize el ele vererek gümbür gümbür bir sonuç alacağımıza inancım tamdır. Bunun için gece gündüz demeden çalışacağız. Sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız’’ dedi.  Erdemir’in ziyaretlerinde Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu da yer alıyor. Erdemir, son olarak Makine Mühendisleri Odasını ziyaret ederek, oda üyeleriyle sohbet etti.

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