Erdemir’e muhtar ziyareti

MHP Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir’i seçim iletişim merkezinde ziyaret eden mahalle muhtarları, Erdemir’e başarı diledi. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Mehmet Erdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara teşekkür etti. Bazı muhtarlar ile önceki dönemde birlikte çalıştıklarını hatırlatan Erdemir, “Bundan sonra da tıpkı geçmişteki birlik, beraberlik ruhuyla Yozgat için çalışacağız. Sizlerle geçmişte kalıcı güzel işlere imza atmıştık. Bundan sonra daha büyük ve daha güzellerini birlikte başaracağız” dedi. Mahalle muhtarları da Erdemir’e çıkmış olduğu yolda başarı temennisinde bulundu.

