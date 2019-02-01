Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104074
ALTIN
220.107
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7993
EURO
5.9410

Erdemir’e muhtar ziyareti

MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir’e mahalle muhtarları tarafından ziyaret gerçekleşti.

Erdemir’e muhtar ziyareti

MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir’e mahalle muhtarları tarafından ziyaret gerçekleşti.

01 Şubat 2019 Cuma 07:00
16 Okunma
Erdemir’e muhtar ziyareti

MHP Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir’i seçim iletişim merkezinde ziyaret eden mahalle muhtarları, Erdemir’e başarı diledi. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Mehmet Erdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara teşekkür etti. Bazı muhtarlar ile önceki dönemde birlikte çalıştıklarını hatırlatan Erdemir, “Bundan sonra da tıpkı geçmişteki birlik, beraberlik ruhuyla Yozgat için çalışacağız. Sizlerle geçmişte kalıcı güzel işlere imza atmıştık. Bundan sonra daha büyük ve daha güzellerini birlikte başaracağız” dedi. Mahalle muhtarları da Erdemir’e çıkmış olduğu yolda başarı temennisinde bulundu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Baba ocağından ilan etti
Baba ocağından ilan etti
Hepsi kendi adayımızdır
Hepsi kendi adayımızdır
Kardeşçe kucaklaşmalıyız
Kardeşçe kucaklaşmalıyız
Gönül Belediyeciliği
Gönül Belediyeciliği
Köse’den MHP’ye ziyaret
Köse’den MHP’ye ziyaret
Yalnız bırakmadılar
Yalnız bırakmadılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim