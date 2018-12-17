Erdemir’e coşkulu karşılama

Erdemir’in Yozgat’a geleceği saatlerde partililer, parti teşkilatı önünde toplanıp, davul-zurna eşliğinde beklemeye başladı. Kalabalığın arttığı saatlerde, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, MHP Yozgat eski Milletvekillerinden Ahmet Erol Ersoy ile birlikte eski Askerlik Şubesi binası aralığından görünen Erdemir, kalabalığın adeta hücumuna uğradı. Kendisiyle tokalaşıp, sarılanlara karşılık veren Erdemir, güçlükle parti binasının önüne ulaştı. 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek isteyen Erdemir, 1989-2002 yılları arasında, 13 yıl MHP'den Yozgat Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlattı, tekrardan zor bir göreve talip olduğunu söyledi. Erdemir, "Yozgat’ta el birliğiyle zoru başaracağımıza zerre kadar şüphem yok. Yine eski günlerde olduğu gibi el ele, gönül gönüle çok çalışacağız. Karşımızdaki gücü hiçbir zaman hafife almayacağız. Yozgat insanını ötekileştirmeden, ayırmadan, bölmeden hepsine bağrımızı açacağız. 1989'daki belediye imkanlarıyla şimdiki imkanlar çok farklı. Biz o dönem zor bütçe ile hem şehrin ihtiyaçlarını karşılaması, hem de insanımızın evine ekmek götürmesi için her şeyi yaptık. O şartlarda yapılması gereken neyse hepsini yaptık" dedi.

31 Mart akşamı belediye binasına 3 hilali dikeceklerini vurgulayan Erdemir, "Bizler bu yola çıkarken sizlere güvendik. Belediye başkanı seçildiğimde yakamdaki 3 hilali gönlüme gömeceğim, herkesin belediye başkanı olacağım. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kapımız, gönlümüz herkese açık olacak" diye konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de, MHP belediye başkanlarının görev yaptığı yerlerde her zaman başarılarından söz ettirdiğini belirterek, "1989 yılında Anavatan Partisi'nin en güçlü olduğu dönemde iktidar partisinin elinde belediyenin nasıl alındığını Yozgat'ta gösteren bir belediye başkan adayıyla yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdemir, daha sonra Milletvekili Ethem Sedef ile birlikte Türk Kamu-Sen, Ülkü Ocakları ve Türkav'ı ziyaret etti, dün sabah saatlerinde ise basın mensupları ile kahvaltıda buluşup, sohbet etti.

