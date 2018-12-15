Erdemir’e coşkulu karşılama

MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Erdemir, coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Erdemir, “Hepinizle tek tek görüşeceğim sevginize, ilginize teşekkür ederim”dedi.
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:58
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MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.
MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Erdemir, coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Erdemir, “Hepinizle tek tek görüşeceğim sevginize, ilginize teşekkür ederim”dedi.
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