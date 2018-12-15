Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90529
ALTIN
213.658
DOLAR
5.3738
STERLİN
6.7554
EURO
6.0725

Erdemir’e coşkulu karşılama

MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Erdemir’e coşkulu karşılama

MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:58
854 Okunma
Erdemir’e coşkulu karşılama

MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Erdemir, coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Erdemir, “Hepinizle tek tek görüşeceğim sevginize, ilginize teşekkür ederim”dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Erdemir geliyor
Erdemir geliyor
MHP hepsini istiyor
MHP hepsini istiyor
Köse arabaşı sofrasında
Köse arabaşı sofrasında
Eski başkan da başvurdu
Eski başkan da başvurdu
Gönül ve görev bilinciyle çalışacağız
Gönül ve görev bilinciyle çalışacağız
Yarış başlıyor
Yarış başlıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim