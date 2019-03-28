Erdemir’den senetli taahhüt

Erdemir, imzaladığı senedin arka kısmında ise ‘’Daha adil, daha saygılı, daha çalışkan bir belediyecilik için söz veriyorum. 1 Nisan itibariyle parti rozetini çıkartıp, oy veren-vermeyen ayırt etmeksizin Yozgat halkının belediye başkanı olacağım’ dedi. Erdemir, 21 maddelik çalışmalarının ardından, kamuoyu ile paylaştığı 66 projenin ivedilikle hayata geçirilip, halkın hizmetine sunulacağının da altını çizdi.