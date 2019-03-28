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Erdemir’den senetli taahhüt

YOZGAT MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, seçmene senetli taahhütte bulundu.

Erdemir’den senetli taahhüt

YOZGAT MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, seçmene senetli taahhütte bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Erdemir’den senetli taahhüt

Erdemir, imzaladığı senedin arka kısmında ise ‘’Daha adil, daha saygılı, daha çalışkan bir belediyecilik için söz veriyorum. 1 Nisan itibariyle parti rozetini çıkartıp, oy veren-vermeyen ayırt etmeksizin Yozgat halkının belediye başkanı olacağım’ dedi. Erdemir, 21 maddelik çalışmalarının ardından, kamuoyu ile paylaştığı 66 projenin ivedilikle hayata geçirilip, halkın hizmetine sunulacağının da altını çizdi. 

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