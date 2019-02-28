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Erdemir’den ESK ziyareti

MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir. belediye başkanlığı döneminde hizmete açtığı Et Süt Kurumu Yozgat Entegre Tesisini ziyaret etti.

Erdemir’den ESK ziyareti

MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir. belediye başkanlığı döneminde hizmete açtığı Et Süt Kurumu Yozgat Entegre Tesisini ziyaret etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Erdemir’den ESK ziyareti

MHP Adayı Erdemir’in Belediye Başkanlığı, Tansu Çiller’in Başbakanlığı ve MHP lideri Alparslan Türkeş’in hükümeti dışarıdan desteklediği  dönemde açılışı yapılan tesisi, Erdemir ve Ethem Sedef ziyaret etti. Yozgat insanına sürekli iş imkanı sağlamak ve Anadolu’da tarım ve hayvancılığa dayalı sanayileşmeyi başlatmak maksatlı yapılan tesiste Erdemir ve Sedef işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. İşçilerin sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Erdemir ve Sedef işçilerle öğle yemeği yediler. Daha sonra pazarcı ve esnafları ziyaret eden heyet, ev ziyaretleri de gerçekleştirdi.
Haber: Mustafa TEKER

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