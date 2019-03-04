Erdemir, spor yaptı

Erdemir’i MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu ile belediye meclisi üye adayları, kadın kolları üyeleri de yalnız bırakmadı. Sabah sporu sonrasında Cevdet Dündar Göleti kenarında bulunan cafede kahvaltı yapan Erdemir, Yozgat Çamlığını daha cazip hale getirerek, bol enerjisinden her kesin yararlanıp, aynı zamanda da Yozgat dışından gelecek insanları da ağırlayabilecek bir konuma getirilmesine çalışılacağını söyledi.