Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103267
ALTIN
223.361
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.1186
EURO
6.1210

Erdemir, spor yaptı

YOZGAT MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Seher Vakti Spor ekibi ile birlikte Türkiye’nin ilk milli parkı çamlıkta spor etkinliğine katıldı.

Erdemir, spor yaptı

YOZGAT MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Seher Vakti Spor ekibi ile birlikte Türkiye’nin ilk milli parkı çamlıkta spor etkinliğine katıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 00:00
17 Okunma
Erdemir, spor yaptı

Erdemir’i MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu ile belediye meclisi üye adayları, kadın kolları üyeleri de yalnız bırakmadı. Sabah sporu sonrasında Cevdet Dündar Göleti kenarında bulunan cafede kahvaltı yapan Erdemir, Yozgat Çamlığını daha cazip hale getirerek, bol enerjisinden her kesin yararlanıp, aynı zamanda da Yozgat dışından gelecek insanları da ağırlayabilecek bir konuma getirilmesine çalışılacağını söyledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Doğan, kongreye katıldı
Doğan, kongreye katıldı
Özışık’tan Oda ziyareti
Özışık’tan Oda ziyareti
Köse, Mahalleleri dolaşıyor
Köse, Mahalleleri dolaşıyor
ADAYLAR KESİNLEŞTİ
ADAYLAR KESİNLEŞTİ
MİTİNG GİBİ AÇILIŞ
MİTİNG GİBİ AÇILIŞ
Vekiller, seçim bürosu açtı
Vekiller, seçim bürosu açtı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim