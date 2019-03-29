Erdemir projelerini anlattı

‘Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine sevgisi olmaz’ diyen Başkan Adayı Erdemir, Sarıtopraklık mezar alanını ihya edip, yeniden şehre yakışır hale getireceklerini söyledi. Erdemir, ‘’Kadınlarımızın, meslek edinme, yeni bilgi ve becerileri ile kendilerini geliştirme ve kaliteli zaman geçirebilmeleri amacı ile meslek edinme kursları açacağız. Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü ve KOSGEB ortaklığıyla kadınlara yönelik açılan meslek edindirme kursunda, eğitimlerini tamamlayan kadınlarımıza, alanlarında sertifika verilecek olup, yeni iş fırsatları sunulacaktır’’ diye konuştu.