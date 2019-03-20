Erdemir geziyor

Erdemir, Divanlı Mahallesi ve Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Divanlı’da yaşayan vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Erdemir, göreve seçilmesi durumunda Divanlı sakinlerinin şehir merkezine ulaşımlarını kolaylaştıracağını ifade etti. Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltı programında buluşan Erdemir, sanayinin yabancısı olmadığını hatırlatarak, uzun yıllar sanayiden evine ekmek götürdüğünü belirterek, sanayi esnafının sorun ve sıkıntılarını en iyi kendisinin bildiğini belirtti. Erdemir esnaf gezileriyle programını sürdürdü.