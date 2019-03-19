Erdemir boş durmuyor

MHP adayı Mehmet Erdemir MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ile birlikte Şoförler Odası ve Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Şoför esnafının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Erdemir, seçilmesi durumunda geçmişte olduğu gibi, Yozgat’ta yeniden şoför esnafının huzur içerisinde ekmek yiyeceğini belirtti.

Ethem Sedef de her konuda Yozgat şoförünün yanında olduğunu bildirdi.

Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden Erdemir ve Sedef, hastane hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret eden Erdemir ve Sedef, hastaneye erişimde yaşanılan toplu taşıma sorununun çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirttiler.