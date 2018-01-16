Erbek’ten ayrılık mesajı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erbek, 1 Haziran 2016 tarihinden bu yana yürüttüğü AK Parti Yozgat il gençlik kolları başkanlığı görevini bırakma kararını, ‘Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerde iyi ve güzel işleri hakkı hakikati, adaleti, liyakati gözeterek ve cenabı Allah'ın rızası doğrultusunda ekibimle beraber gerçekleştirdik. Bu vesile ile gerek yönetim kurulumuzda gerekse üniversite ve lise teşkilatlarımızda yer alan çok değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum’ diye duyurdu.