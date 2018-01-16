Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112159
ALTIN
163.706
DOLAR
3.7964
STERLİN
5.2439
EURO
4.6593

Erbek’ten ayrılık mesajı

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Emin Erbek, 30 yaşını doldurması nedeniyle Şubat ayı içerisinde görevinden ayrılacağını, sosyal medya hesabından duyurdu.

Erbek’ten ayrılık mesajı

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Emin Erbek, 30 yaşını doldurması nedeniyle Şubat ayı içerisinde görevinden ayrılacağını, sosyal medya hesabından duyurdu.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
5 Okunma
Erbek’ten ayrılık mesajı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erbek, 1 Haziran 2016 tarihinden bu yana yürüttüğü AK Parti Yozgat il gençlik kolları başkanlığı görevini bırakma kararını, ‘Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerde iyi ve güzel işleri hakkı hakikati, adaleti, liyakati gözeterek ve cenabı Allah'ın rızası doğrultusunda ekibimle beraber gerçekleştirdik. Bu vesile ile gerek yönetim kurulumuzda gerekse üniversite ve lise teşkilatlarımızda yer alan çok değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum’ diye duyurdu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HESAP SORULACAK!
HESAP SORULACAK!
Bilezik taktı
Bilezik taktı
Cumhurbaşkanını görmeye geldiler
Cumhurbaşkanını görmeye geldiler
Helikopter iniş yapamadı
Helikopter iniş yapamadı
Bozdağ, ceketini kaptırdı
Bozdağ, ceketini kaptırdı
Bozdağ, Kongreye katıldı
Bozdağ, Kongreye katıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim