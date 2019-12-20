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Erbakan’dan plaket

YENİDEN Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan’a, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından teşekkür plaketi verildi.

Erbakan’dan plaket

YENİDEN Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan’a, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından teşekkür plaketi verildi.

20 Aralık 2019 Cuma 04:04
Erbakan’dan plaket

Ankara’da gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi Birinci Olağan Büyük Kongresine ilk ulaşan ve büyük bir gurupla katılan Yozgat İl ve İlçe teşkilatına Genel Başkan Fatih Erbakan teşekkür plaketi takdim etti.
Ankara Arena Spor Salonu’nda 17 Kasım’da gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi Birinci Olağan Büyük Kongresine il ve ilçe teşkilatları olarak yoğun bir gurupla katılan ve salona ilk ulaşan Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Teşkilatına Genel Başkan Fatih Erbakan teşekkür plaketi verdi.
Teşekkür plaketini Genel Başkan Fatih Erbakan’dan Yozgat adına Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı Kamil Doğandemir aldı.
Ankara’da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde düzenlenen törenle teşekkür belgesini alan İl Başkan Yardımcısı Doğandemir, Genel Başkan Fatih Erbakan’a teşekkür etti.

Son Güncelleme: 19.12.2019 17:09
Anahtar Kelimeler:
Erbakan’dan Plaket
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