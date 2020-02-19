Er-Erbaşa istihdam talebi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sunduğu yazılı soru önergesi hakkında konuşan Keven, 2011 yılında uygulanmaya başlanan sözleşmeli er uygulamasını hatırlattı, sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ek maddesinde en az 7 yıl hizmet süresi dolmuş olanlardan nitelik belgesi olumlu olanların kamu kurumlarına atamasının yapılacağı hakkında kanun apaçık ortada olduğunu söyledi. Keven, ‘’Sayıları yaklaşık 300 kadar sözleşmeli er ve erbaşlarımız, terör bölgelerinde yoğun mesaileri sonrası 7 yıllık görevlerini tamamlayarak kamu kurumlarına atamalarının yapılmasını beklemektedirler. Bu doğrultuda kanunda belirtilen hususlara göre atamalarının ne zaman yapılacağı ile ilgili Sayın Bakan’dan bir açıklama bekliyorlar. Atamalarının yapılması için süreç bir an önce başlatılmalıdır” diye konuştu.