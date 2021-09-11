Engelsiz hizmet

Yaptığı basın açıklamasında engelli vatandaşların hayatın bütün alanlarında yer alabilmesini sağlamanın temel amaçları olduğunu belirterek ’’ Bir vatandaşımızın engelli olması topluma faydalı olmasına engel değildir. Bu sebeple engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında bireysel katkılarının sağlanması için gerekli tüm düzenlemeler yapılacaktır. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselten özel sektör kuruluşlarına teşvikler verilecektir’’ dedi.Salih Suntay, engelli çocukların ve gençlerin eğitim hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması için karşılaştıkları sorunları çözmeyi amaçladıklarını ve eğitim şartları iyileştireceklerinin altını çizdi. Aynı zamanda engelli çocuklar ve gençler için sosyal ve sportif faaliyetlerin yapıldığı merkezler açmayı planladıklarını belirtti. Engelli vatandaşların iş hayatına katılımı ve istihdamı ile ekonomik özgürlüklerinin sağlanması parti için birincil önemde olduğunu söyleyen Salih Suntay, ‘’Engelli vatandaşlarımızın istihdam oranının artırılmasına ve iş hayatındaki sorunlarının çözülmesine yönelik adımlar atılacak’’ diye konuştu. Yozgat’ta engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, onlar için daha yaşanabilir hale getirecek her türlü tedbirin alınacağını belirten Suntay, engelli, dul ve zor koşullarda yaşayan kadınların sorunlarının giderilmesi için yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin bu konuda destek vermesini sağlayacaklarını ifade etti. •SÜMEYYE İLHAN / YOZGAT•